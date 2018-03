Güstrow : Magisches Datum lockt Verliebte

Viele Paare wollen sich am 18.8.18 das Ja-Wort geben – Besetzt ist der Termin aber auch mit der Einschulung in Mecklenburg-Vorpommern.

von Regina Mai

29. März 2018, 12:00 Uhr

Die Standesbeamten in der Region müssen in diesem Jahr möglicherweise mehr Eheschließungen vornehmen als normalerweise üblich. Grund ist ein Datum, das einige Heiratswillige nahezu magisch anzieht: der 18.8.18, der idealerweise auf einen Sonnabend fällt. Schon jetzt liegen den Standesämtern der Region Anfragen und feste Zusagen vor.

„Der 18. 8.18 ist mitten im Sommer und ein Sonnabend“, hebt Odette Reinhardt vom Amt Krakow am See hervor. Zwei Anmeldungen für Hochzeiten habe man für diesen Tag schon seit langem. Eine dritte Anmeldung sei zurückgezogen worden. „Sommerzeit ist Saison für Eheschließungen und das Datum das I-Tüpfelchen dazu“, sagt Reinhardt, die sich noch in der Ausbildung zur Standesbeamtin befindet, im September aber das Amt von Heidrun Fügert übernehmen wird. Ebenso gebe es aber auch zwei Anmeldungen für den 8. 8., ein Mittwoch.

Birgit Hahn, Standesbeamtin im Amt Laage, winkt ab. Es habe zwar Anfragen zum 18.8. gegeben, aber bisher keine Anmeldungen. „Am 18. 8. ist in Mecklenburg-Vorpommern auch Einschulung“, gibt sie zu bedenken. Das könne im Familien- oder Freundeskreis zu Problemen führen. Dann müssen Prioritäten gesetzt werden, meint die Standesbeamtin in Laage, wo im Jahr rund 50 Eheschließungen stattfinden. „Tendenz in den vergangenen Jahren steigend“, betont Hahn.

In Güstrower Standesamt liegen für den 18.8.18 bisher drei Anmeldungen für Trauungen vor. Beliebter, so erscheint es, ist bei den Güstrowern der 1.8.18, auch wenn das ein Mittwoch ist. „Wir haben schon vier Anmeldungen, weitere sind angekündigt“, berichtet Stadtsprecherin Karin Bartock. Mit sechs Trauungen am Tag sei das Standesamt ausgelastet, fügt sie hinzu. Auch für den 8.8.18 haben sich schon zwei Paare angemeldet, um den Bund fürs Leben zu schließen.

Im Bützower Standesamt gibt es fünf Anfragen für den 18.8.18, ist aus dem Rathaus zu hören. Schlechte Nachrichten für alle, die erst jetzt auf dieses Datum aufmerksam werden. „Der Tag ist damit ausgebucht, weitere Eheschließungen sind nicht möglich“, heißt es weiter. Insgesamt sind in Bützow bereits 57 Eheschließungen für das laufende Jahr vorgemerkt. Zum Vergleich: 2017 gaben sich 85 Paare vor Bützower Standesbeamten das Ja-Wort. Möglich ist dies übrigens ganz klassisch im Rathaus, in der Miniaturstadt und im Gutshaus Moisall.

Auch in Schwaan wird der 18.8.18 magisch. Allerdings weniger für Heiratswillige, sondern für die ganze Stadt. Denn an diesem Wochenende findet in der Warnowstadt das Brückenfest statt, Anmeldungen für Eheschließungen sind an diesem Termin gar nicht möglich. „Aber es hat auch noch keine Anfragen gegeben“, sagt Standesbeamtin Cathleen Schaack. Wer sich also in Schwaan das Ja-Wort geben möchte, muss sich ein anderes Datum aussuchen.