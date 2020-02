Medaille: Barlach versilbert

Sonderprägung „150. Geburtstag Ernst Barlach 2020“

von Eckhard Rosentreter

07. Februar 2020, 05:00 Uhr

Zum 150. Geburtstag des bedeutenden Bildhauers, Graphikers und Schriftstellers Ernst Barlach (2. Januar 1870 – 24. Oktober 1938) gibt die Europäische Münzengesellschaft Euro Mint gemeinsam mit der Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow eine offizielle Sonderprägung in Feinsilber und Feingold heraus, die dieses Jubiläum auf hochwertigen Medaillen festhält. Michael Knippschild von Euro Mint überreichte Magdalena Schulz-Ohm, Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow, die besondere Medaille.

Die Vorderseite der Medaillen zeigt das Portrait des Künstlers, die Rückseite eine Innenansicht seines Güstrower Ateliers, das heute eine Dauerausstellung zu Leben und Werk Barlachs präsentiert. „Die Feinsilbermedaille wird in reinem Silber 999 in der Größe von 30 mm Durchmesser und einem Gewicht von 8,5g Gramm in höchster Prägequalität angeboten“, informiert Schulz-Ohm. Sie sei streng limitiert auf 500 Exemplare und in Schmucketui und beiliegendem Echtheitszertifikat erhältlich.

In derselben Ausführung und Größe ist die Medaille auch in reinem Feingold 999.9 lieferbar. Die Goldmedaillen sind auf nur 50 Exemplare limitiert und werden individuell angefertigt.

Offiziell erhältlich sind die Silbermedaillen ab sofort bei der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow, im Online-Shop https://www.ernst-barlach-stiftung.de/museums-shop/ sowie unter www.euromint.com.