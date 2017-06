SVZ-Wochenend-Interview : Mit Enkel schwedisch sprechen

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Geboren ist Marina Boralewski in Güstrow, und seit 15 Jahren lebt sie auch in der Barlachstadt. Aufgewachsen ist die 56-Jährige in Kuhs, in Kritzkow ging sie zur Schule. Nach der Lehre als Zootechnikerin studierte sie Ingenieur-Ökonomie an der Fachhochschule Güstrow-Bockhorst und arbeitete bis zur politischen Wende in der Tierproduktion in Sarmstorf als Futterökonomin und Transportleiterin. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie als Management-Assistentin beim Bildungsträger Bilse- Institut, ist dort für die Geschäftsleitung sozusagen die „rechte Hand“.

In ihrer Freizeit betreibt Marina Boralewski mit ihrem Mischlingshund Leo Agility-Sport. Doch die Familie, sagt die seit 36 Jahren Verheiratete, sei ihr das Wichtigste. Zu der gehören drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Ein Spaziergang mit meinem Hund entlang des Inselseekanals ist immer schön.

Wenn Sie morgen Bürgermeisterin wären, was würden Sie in Ihrem Wohnort als erstes ändern?

Das viele Kopfsteinpflaster in der Innenstadt durch besser befahr- und begehbare Steine ersetzen.

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

An meinem Arbeitsplatz, dem Bilse-Institut.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Mit Kartoffeln sammeln. Für jeden vollen Korb erhielt man eine Wertmarke über 25 Pfennig.

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Ich habe auf ein Moped „Star“ gespart.

Was würden Sie gerne können?

Schwedisch sprechen. Meine Tochter lebt in Schweden und da möchte ich meine Enkeltochter verstehen und mit ihr auf Schwedisch kommunizieren.

Was stört Sie an anderen?

Unehrlichkeit

Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Über Anke Engelkes Ladykracher „Der Einbeinige“.

Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Wenn ich ehrlich bin, gehört Unvernunft leider nicht zu meinen Eigenschaften. Ich wünschte, ich könnte einfach mal unvernünftig und spontan sein.

Wer ist Ihr persönlicher Held und warum?

Meine Mutter, weil sie mich zu dem Menschen erzogen hat, der ich heute bin. Sie hat mich durch ihren Fleiß, ihr Engagement und ihre Fürsorge für uns Kinder und die Familie geprägt.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Ich bin eingefleischter E-Books-Leser. Im Moment „Der geheimnisvolle Patient“ von Dr. Frank Schwebke. Überhaupt interessiere ich mich für authentische Kriminalfälle.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Ich muss zu meiner Schande gestehen, GZSZ. Nach einem stressigen Arbeitstag ist so eine Serie gerade das Richtige zum Runterkommen.

Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Eher bei einem Fußballspiel. Mein großer Sohn spielt beim Güstrower SC Freizeit und mein ältester Enkel in der G2. Leider nehme ich mir viel zu wenig Zeit, um dabei zu sein.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Udo Lindenberg – seine Musik verbindet mich und meinen Mann bereits seit 36 Jahren. Da mein Mann sehr krank ist, trifft z.B. ein Titel vom letzten Album „Durch schwere Zeiten“ gerade wieder auf uns zu.

Wenn Sie kochen: Was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

Deutsche Gerichte. Meine Kinder wünschen sich, wenn sie uns besuchen, typische Gerichte wie saure Klopse, Entenbraten gefüllt mit Äpfeln und Pflaumen oder Eisbein mit Sauerkraut.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

„Send me an Angel“ von Real Life. Ich war mit meinem zweiten Kind 1983 schwanger, hatte bereits einen Jungen und habe mir sehnlichst ein Mädchen gewünscht. Der Wunsch ging in Erfüllung…

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

An eine Kutschfahrt. Mein Mann war 2015 an Krebs erkrankt und wir haben zwischen den Chemotherapien ein Wochenende in Grünplan verbracht. Als wir im Hotel ankamen, hatten unsere Kinder einen Gutschein für eine Kutschfahrt in Rheinsberg für uns hinterlegt, damit wir auf andere Gedanken kommen. Das war ein sehr schöner, emotionaler Moment für mich.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Auf meiner Löffelliste steht noch Fallschirmspringen.

Wie gestalten Sie ihre Freizeit als Rentnerin?

Ich möchte mehr Zeit für mich haben, reisen, die Welt sehen und für meine Enkelkinder mehr da sein.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Rainer Schätz, meinem Chef. Er macht seit 25 Jahren als Geschäftsführer im Bildungsbereich einen guten Job. Gerade in der heutigen Zeit sich am Markt täglich zu beweisen ist nicht so leicht.