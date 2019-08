Krakow am See : Moorlämpchen- Wanderung

von svz.de

20. August 2019, 07:22 Uhr

Am 22. August können Gäste und Einheimische in Krakow am See wieder eine Moorlämpchen-Abendwanderung ab 18.30 Uhr am Rande der Moorgebiete erleben. Bei dieser Wanderung erkunden die Teilnehmer die Schönheit des Rahmannsmoores und erleben Tiere und Natur bei Nacht im Schein der Taschenlampe. Die zirka zweistündige Tour startet bei einer Teilnehmerzahl ab fünf Erwachsene an der Touristinfo, Markt 21, in Krakow am See. Anmeldungen bis zum Tag der Veranstaltung bis 17 Uhr in der Touristinformation.