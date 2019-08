Güstrow : Morgen Stand anmelden

von svz.de

20. August 2019, 07:21 Uhr

Am 7. September werden von 9 Uhr bis 12 Uhr an Ständen in der Eingangshalle des KMG-Klinikums Güstrow zum 21. Mal Artikel von Kleidung über Ausstattung bis hin zu Büchern und Spielzeug für Babys und Kleinkinder angeboten. Morgen besteht von 8.30 bis 9.30 Uhr die Möglichkeit, einen Stand unter der Telefonnummer 03843/341233 anzumelden. Die Standgebühr verwendet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am KMG-Klinikum für Geschenkgutscheine, die Familien bei jeder vollen 100. Geburt überreicht werden. Zudem werden Zwillingsgeburten, das erste Weihnachtsbaby und das erste Neujahrsbaby bedacht.