Party in Güstrow : Morgen Startschuss zum Stadtfest

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Morgen um 18 Uhr fällt der Startschuss für das 25. Güstrower Stadtfest. Bis Sonntag gibt es auf dem Markt sowie auf der großen Bühne am Eingang der Mühlenstraße ein volles Programm mit Güstrower Bands, Vereinen, Verbänden und Firmen. Heute beginnt der Aufbau. Deshalb findet der grüne Markt erstmals auf dem Pferdemarkt statt. „Diese Verlegung war notwendig, weil die Marktfläche aufgrund der Bauarbeiten am Rathaus eingeschränkt ist“, sagt Anett Zimmermann von der Stadt. Nicht nur das Rathaus ist komplett eingerüstet, sondern die Absperrungen reichen auch in den Markt hinein. Nicht unproblematisch für die Veranstalter des Stadtfestes. Renaldo Nitzschke von der Güstrower Agentur Pro-Show-Events, die das Fest erneut ausrichtet, hofft, die Absperrungen an den Festtagen bis ans Rathaus zurücknehmen zu können, um mehr Veranstaltungsfläche zu haben.

Das ist jedoch die einzige Einschränkung beim Stadtfest. Auch der Gottesdienst unter freiem Himmel kann am Sonntag wie bei den vergangenen Stadtfesten auf dem Markt stattfinden. Freitag- und Sonnabendabend gibt es einen erweiterten Stadtbusverkehr. Bei den Partys an diesen Abenden wird der Markt abgesperrt und der Einlass von einem privaten Sicherheitsdienst kontrolliert, so Anett Zimmermann.



Stadtfest wird neu ausgeschrieben

Unterdessen bereitet die Stadt bereits die Neuausschreibung des Güstrower Stadtfestes vor. Bei der Ausschreibung vor fünf Jahren hatte Pro-Show-Events den Zuschlag von der Stadt erhalten. Diese Ausschreibung war auf fünf Jahre begrenzt. Die Frist ist jetzt abgelaufen. „Beim Stadtfest mit einer Güstrower Agentur zusammenarbeiten hat sich als richtig herausgestellt“, bilanziert Anett Zimmermann. „Pro-Show-Events hat Kontinuität in das Stadtfest gebracht.“ Vor allem habe die Agentur verstärkt einheimische Vereine und Akteure eingebunden, was von den Güstrowern gut angenommen werde. Dennoch rechnet sie bei der Neuausschreibung mit mehreren Bewerbern. „Es gibt bereits Nachfragen und Interessensbekundungen“, sagt Anett Zimmermann. Renaldo Nitzschke von Pro-Show-Events kündigte gegenüber unserer Zeitung bereits an, sich wieder für die Ausrichtung des Güstrower Stadtfestes bewerben zu wollen.



Gewerbeverein will erneut Inselseefest

Ebenfalls neu ausgeschrieben wird dieses Jahr noch das Güstrower Inselseefest. Fünf Jahre hatte hier der Gewerbeverein Güstrow den Hut auf. Der Verein habe das Fest weiterentwickelt, Aktionen auf dem Inselsee gestartet sowie die gegenüberliegende Seeseite mit eingebunden, lobt Anett Zimmermann. Auch Axel Wulff vom Gewerbeverein bezeichnet die Entwicklung des Inselseefestes in den vergangenen fünf Jahren als erfolgreich. „Der Gewerbeverein wird sich erneut als Ausrichter des Inselseefestes bewerben“, kündigt er an.





Programm 25. Güstrower Stadtfest:

Freitag, 16. Juni

• 18 Uhr Eröffnung

• 18.30 Uhr Auftritt „Fanatic Dance“-Tanzstudio

• 19 Uhr Eröffnung der Abendparty, Infos zum Fest

• 20 Uhr Coverband „Bos Taurus“ aus Berlin, im Anschluss

DJ Mario mit Hits vergangener und aktueller Zeiten

• 2 Uhr Ende des ersten Tages

Sonnabend, 17. Juni

• 12.30 Uhr Schulchor der Schule am Inselsee und Linedancer

• 13 Uhr Güstrower Carneval Club mit Tanzvorführungen

• 14 Uhr Modenschau

• 14.45 Uhr Tipps und Tricks für die Grillsaison, Gewinnspiel

• 15.30 Uhr Tanzgruppe „The Sunshines“ Groß Schwiesow

• 16 Uhr Güstrower Tanzgruppe „Skyline“

• 16.30 Uhr „The Sunshines“

• 17 Uhr Tanzgruppe „Step Attack“

• 17.30 Uhr Güstrower Band „Stereo Herz“ leitet Abendshow ein

• 18.30 Uhr Warm-up-Party „Lacy Talk“

• 20 Uhr Start der Abendparty

• 2 Uhr Ende des zweiten Tages

Sonntag, 18. Juni

• 10 Uhr Gottesdienst mit Chor, Bläserchor, Theaterstück und Predigt

• 12.30 Uhr Musik aus Güstrow mit „Play It Again“

• 13.30 Uhr „Fanatic Dance“

• 14 Uhr „Play It Again“

• 15 Uhr „Fanatic Dance“

• 16 Uhr „The Blue Sharks“, Güstrower Blues Band

• 18 Uhr Ausklang des 25. Güstrower Stadtfestes





von Jens Griesbach

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr