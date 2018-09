Müll bei der Staatsanwaltschaft

von Regina Mai

24. September 2018, 18:13 Uhr

Große Menge alter Dachpappe, verpackt in 15 Big Packs, wurden im Nichts zwischen Siemitz, Bredentin und Kritzkow illegal an einer Feldhecke in der Nähe eines Windrades abgeladen (SVZ berichtete). Heute wird der Landkreis den Müll entsorgen lassen, informiert Kreissprecher Micheal Fengler auf SVZ-Nachfrage. Er bestätigt außerdem, dass es einen konkreten Hinweis auf die Dachpappe gibt. Dem werde nachgegangen. Die Akte sei zur weiterer Ermittlung an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, informiert das Umweltamt des Landkreises weiter. Die illegale Müllablagerung habe ein Umfang, der über den Rahmen einer Ordnungswidrigkeit hinausgehe, wird dazu erklärt