Güstrow : Müntzerschule öffnet Türen

von svz.de

09. Januar 2019, 09:43 Uhr

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Thomas-Müntzer-Schule Güstrow am Sonnabend, 19. Januar, von 9 bis 12 Uhr ein. Die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern haben an diesem Tag die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen und sich darüber zu informieren, was die Schule den Kindern bieten kann und wie der dortige Schulalltag aussieht. Die Einladung richtet sich ebenfalls an jene, die sich über den Bildungsgang „Produktives Lernen“ informieren möchten. Bei einem Rundgang durch das Schulgebäude können Schüler und Eltern selbst aktiv werden und an den verschiedenen Stationen experimentieren, knobeln und basteln. Außerdem stehen Fachlehrer für Gespräche bereit. Um 9.30 Uhr bietet Schulleiterin Manuela Siegesmund eine Informationsveranstaltung zum Schulkonzept und zur Gestaltung des Schullebens an.