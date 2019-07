Krankow am See : Musik am See: Hymnen auf MV

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Musik am See“ heißt es heute ab 19 Uhr wieder in Krakow am See. Diesmal treten vier Musiker auf, die sich nur für heute Abend zusammen gefunden haben, kündigt der Krakower Frank Bernstein an. Unter anderem wollen sie sechs Vorschläge für eine Hymne für Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Die Musikstücke wurden um die Gegend von Krakow am See geschrieben, hatten jedoch bei der landesweiten Ausschreibung keine Berücksichtigung gefunden. Frank Bernstein, der selbst beteiligt ist: „Es sind sehr unterschiedliche Lieder geworden, die aber alle ihren eigenen Reiz haben und die nun auch mal in der Öffentlichkeit vorgeführt werden sollen.“