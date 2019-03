Polchow : Musikalische Vesper

von svz.de

13. März 2019, 21:29 Uhr

Zu einer musikalischen Vesper in der Passionszeit, den Wochen zwischen dem Aschermittwoch und Ostern, lädt die Christophorus-Kirchengemeinde Laage am Sonnabend, 16. März, in die Kirche zu Polchow ein. Zu Gast ist der Vulpius-Chor mit Anne-Dore Baumgarten an der Orgel und Luithard Schwarzkopf mit Violoncello unter Leitung von Christiane Werbs. Es erklingen Teile der Johannes-Passion von Joachim von Bruck, Motetten von Kacanauskas, Naujalis Eccard, Herogenberg und Mendelssohn. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.