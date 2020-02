Krakow am See : Narren übernehmen das Rathaus

Mit drei großen Veranstaltungen feierte der Karnevalsclub am Wochenende.

23. Februar 2020, 20:00 Uhr

Unangenehm pfeift der Wind an der alten Feuerwehr in Krakow am See. Doch deswegen blasen die rund 90 Narren des Karnevalsclubs Krakow kein Trübsal. Natürlich sind alle da und für den großen Umzug durch die Stadt bereit.

Präsidentin Regina Weltzien bespricht mit einer Polizistin noch einmal die genaue Route, dann setzt sich der Zug pünktlich um 13.31 Uhr in Bewegung. Vorneweg der neue Zeremonienmeister Marco Redmann mit dem Stab samt Karnevalsmütze. Er stimmt unterwegs Lieder an, die die Herren hinter ihm lautstark mitsingen. Außerdem ertönen immer wieder „Zicke Zacke, heu heu heu“ und andere Rufe aus dem Zug.

In der Kutsche, auf deren Bock Siegfried Finck aus Zehlendorf sitzt, haben der Karnevalsprinz Jens II. Wiese, seine Prinzessin Aileen I. Giertz sowie Kinderprinzessin Lea I. und Kinderprinz Manolo I. unter Decken Platz genommen. Vor allem der Kinderprinz findet großen Gefallen daran, anderen Kindern „Kamelle“ zuzuwerfen. Im Zug sind die Frauengruppe Cocktails , die Prinzengarde und die Jungfrauen-Gruppe zu finden. „Das ist die schönste Lüge des Krakower Karnevals“, kommentiert die Präsidentin diesen Namen mit einem Lachen. Außerdem bei der Runde durch die Stadt dabei: die Konfettis, die Nachtigallen, das Männerballett und das Unity Trio. Und weil der Maskenball im vergangenen Jahr – wie immer – voller toller Kostüme war, haben sich zwei Frauen als Schokobons auf die Straße getraut. In der vorigen Session hatten sie mit dieser Verkleidung beim Maskenball den zweiten Platz bei den Erwachsenen gemacht. Auch Shaun das Schaf war unter dem Fußvolk.

Vor dem großen Ereignis, dem Maskenball, mussten die Narren aber erst einmal die Schlüsselgewalt über das Rathaus erhalten. So will es der Brauch. Jörg Oppitz, Bürgermeister der Stadt Krakow am See, und seine 1. Stellvertreterin Anne-Katrin Schulze hatten den symbolischen Schlüssel bereits parat. Nach der Besetzung des Rathauses am Sonnabend regiert also das Prinzenpaar bis Dienstag einschließlich. Karnevals-Prinzessin Aileen I. verwies unter anderem auf eine Besonderheit ihrer Regentschaft hin: „Die Kutsche hat Greta-Potenzial, denn sie ist ja klimaneutral“.