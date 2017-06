Wichernhof : Neue Wege mit „Dehmen rockt“

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Weissert 1 von 2

„Wir wollen weg von diesen typischen Einrichtungsfesten, diesem Tag der offenen Tür, bei dem es stets eher um die Einrichtung als um unsere Bewohner geht“, sagt Björn Kozik, Einrichtungsleiter des Wichernhofs in Dehmen. In der Einrichtung der Diakonie Güstrow leben derzeit 81 erwachsene Menschen mit unterschiedlich stark ausgeprägter geistiger, körperlicher oder Mehrfachbehinderung. Einmal im Jahr wird hier zu öffentlichen Jahresfesten eingeladen. „Aber es werden von Jahr zu Jahr immer weniger Gäste und darum wollen wir andere Wege gehen“, erklärt Björn Kozik und Pflegedienstleiterin Petra Renner fügt hinzu: „Wir haben ein tolles Gelände – das bietet sich für Veranstaltungen geradezu an.“

Mit „Dehmen rockt“ hat sich die Einrichtung nun etwas ganz Neues und zugleich Unkonventionelles einfallen lassen. „Unser Wunsch ist, dass der Wichernhof als Veranstaltungsort wahrgenommen wird – vielleicht haben wir dann irgendwann einmal sowas wie ,Wacken‘ in Dehmen“, spielt Björn Kozik auf das große Heavy-Metal-Musikfestival in Schleswig-Holstein an und lacht. Gestartet wird die neue Veranstaltungsreihe am Sonnabend mit einem Konzert der Goldberger Cover-Band „Um Himmels Willen“. Für Einrichtungsleiter Björn Kozik die perfekte Rockband für eine kirchlich-diakonische Einrichtung, „denn vier der Bandmitglieder sind sogar Pastoren“, fügt er hinzu.

Die Band indes verspricht handgemachte Musik in einer klassischen Rockmusik-Besetzung mit drei Gitarren, Schlagzeug, Keyboard und Gesang. Am Sonnabend werden sie ab zirka 15 bis 17 Uhr Hits von Bob Dylan, den Rolling Stones, Cindy Lauper oder den Cranberries zu Gehör bringen. „Das Konzert steht auf jeden Fall im Mittelpunkt“, sagt Björn Kozik und fügt hinzu: „Vorab wird es ab 14 Uhr einen öffentlichen Gottesdienst geben, der von den Bewohnern gestaltet wird.“

Zu Ihnen gehören auch Christine Ketelhöhn und Gudrun Pfläging, die sich sehr auf den Trubel am Sonnabend freuen. „Gerade für unsere Bewohner ist es schön einmal andere Gesichter zu sehen und mit ihnen das Konzert zu erleben“, ist sich Pflegedienstleiterin Petra Renner sicher. Auf dem Wicherhof freut man sich am Sonnabend über viele Gäste, die zum kostenfreien Konzerterlebnis „Dehmen rockt“ kommen, mitsingen und tanzen.

von Caroline Weißert

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr