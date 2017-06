Gemeinde Lüssow : Neuer Kulturgarten wächst

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Das Gerüst für den überdachten Pavillon steht bereits, die Wege sind angelegt und die Veranstaltungsfläche ist gepflastert. Der geplante Kulturgarten neben dem Gemeindezentrum in Lüssow nimmt immer mehr Gestalt an. „Auch die neue LED-Beleuchtung ringsum haben wir bereits installiert“, freut sich Bürgermeister Wilfried Zander. Dennoch wollte er den Kulturgarten eigentlich schon im Mai einweihen. „Es gab Verzögerungen mit der Elektrik für den Pavillon. Die fehlt noch“, erklärt Zander. Jetzt plant der Bürgermeister die Eröffnung für September.

Kernelement des neuen Kulturgartens für die Gemeinde Lüssow ist die Festbühne, insgesamt 36 Quadratmeter groß und fünf Meter hoch. Dabei handelt es sich um einen mit einer Plane überdachten Pavillon, der fest im Boden verankert ist. Hier sollen Auftritte stattfinden, aber auch Feiern jeglicher Art unter dem Pavillondach. Die Fläche des zukünftigen Kulturgartens war bisher eher eine Müllhalde. Um das Umfeld des Gemeindezentrums zu verschönern, wurde alles beräumt. So sind sogar zwei freie Flächen entstanden: die eine nutzt der im Gemeindezentrum untergebrachte Kindergarten bereits als Bolzplatz, die andere wird zum Veranstaltungsgarten umgestaltet. „Bisher haben wir die meisten Feiern auf dem Sportplatz in Lüssow ausgerichtet. Mit dem Kulturgarten verlagern wir alles zentral in die Dorfmitte“, unterstreicht Bürgermeister Zander.



von Jens Griesbach

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:00 Uhr