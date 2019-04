Güstrow : Neues Dach für die Feuerwehr

Nach dem Wintereinbruch zu Ostern 2018 hieß es Einsturzgefahr in der Landesbrandmeister-Bever-Straße – diese Gefahr wurde nun gebannt.

von Caroline Weißert

15. April 2019, 05:00 Uhr

Güstrow | Mit einem lauten Knarzen öffnet Markus Parschen eine Luke, entfaltet eine metallene Leiter und klettert die etwas wacklig anmutenden Stufen hinauf in den Dachstuhl. Stolz zeigt der Güstrower Wehrführer, was hier in den vergangenen Monaten entstanden ist, denn seine Feuerwache in der Landesbrandmeister-Bever-Straße hat ein neues Dach.

„Das alles kam eigentlich völlig ungeplant. Der heftige Wintereinbruch mit starken Schneefällen zu Ostern 2018 hat dem alten Dach mächtig zugesetzt“, erklärt Markus Paschen. Äußerlich sei nur ein Bogen in der Dachrinne zu sehen gewesen, aber der Statiker machte schließlich eine unschöne Entdeckung. Paschen: „Ein Serienbruch von fünf Nagelbindern über der ersten Fahrzeughalle wurde festgestellt – eine akute Einsturzgefahr diagnostiziert.“ Eine Katastrophe für die so wichtige Güstrower Feuerwache. Ein Stützgerüst von unten eingebaut, konnte ein Schließen der Wache verhindern, führte aber auch immer wieder zu Einschränkungen in der Nutzung. In zwei Bauabschnitten wurde in der Folge das gesamte Dach erneuert, Wellasbest-Platten entsorgt, der Dachstuhl saniert, ein neues Metalldach montiert und auch eine neue Blitzschutzanlage verbaut. Im März war die Abnahme – einige Monate früher als geplant. „Die günstige Witterung ohne viel Schnee und mit wenig Frost spielte uns in die Karten. Eigentlich sollte jetzt erst der zweite Bauabschnitt starten“, erklärt Wehrführer Markus Paschen. Das Besondere: Die Feuerwache hat nun einen doppelten Dachstuhl. Der neue Dachstuhl trägt das Dach, der alte die Decken. Einzig über Tor 1 und 2 musste durch den Serienbruch der Binder auf fünf Metern Länge alles erneuert werden.

Eine Sorge weniger für die insgesamt 128 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow, denn eigentlich gilt der zweiten Station im Langendammschen Weg gerade die gesamte Aufmerksamkeit. Für rund eine Million Euro stehen hier aktuell umfangreiche Sanierungsarbeiten nach den neuesten Bestimmungen an. „Wir stehen jetzt kurz vor dem Umzug in die neuen Umkleideräume“, erzählt Markus Paschen. Die Trennung in Schwarz- und Weiß-Bereich sei hier besonders zu erwähnen. Damit kommen konterminierte Einsatz- und Privat-Kleidung der Kameraden künftig nicht mehr in Berührung.

Für das laufende Jahr stehen die Bauarbeiten an der Fahrzeughalle auf der Agenda. „Die Arbeiten am Boden werden uns dann vor Herausforderungen stellen, denn dann müssen die Fahrzeuge ausquartiert werden“, gibt der Wehrführer einen Einblick – blickt aber positiv in die Zukunft,denn mit dem Bau werden sich vor allem die Arbeitsbedingungen für seine Kameraden vor Ort deutlich verbessern. Einschränkungen seien da hinnehmbar.