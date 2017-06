Wassermühle Kuchelmiss : Neues Wehr für rauschenden Bach

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach? In Kuchelmiß klappert die Mühle schon lange nicht mehr. Seit einem Jahr rauscht die Nebel nicht mehr an der alten Wassermühle entlang. Da begann das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg mit dem Neubau eines Wehres für den Hochwasserschutz direkt an der Wassermühle. Rechtzeitig konnten die Arbeiten zum gestrigen Mühlentag abgeschlossen werden. Das Wasser fließt aber immer noch nicht. Abnahme der rund 800 000 Euro teuren Baumaßnahme ist erst am 28. Juni.

Nach Meinung von Berthold Riech, Vorsitzender des Fördervereins Wassermühle Kuchelmiß, hätte das Wehr ruhig ein wenig kleiner ausfallen können. „Aber das alte Wehr war baufällig. Die Mühle wird durch den Neubau nicht verschandelt. Das ist ordentlich gemacht“, sagt er. Der Mühlenverein war vor der Baumaßnahme mit einbezogen worden. „Wir konnte durchdrücken, dass auf der rechten Seite zwei Stauklappen angebracht wurden, so dass man dort wieder ein Wasserrad für Schauvorführungen anbringen kann. Das war uns wichtig“, sagt Riech.

Doch damit sind die Arbeiten an der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Wassermühle noch nicht beendet. Auch die Brücke über das Wehr, die Zufahrt zum Mühlengelände, soll noch Ende des Jahr komplett erneuert werden. 200 000 Euro seien dafür veranschlagt, informiert Riech. Über das Bodenordnungsverfahren Wassermühle Kuchelmiß gibt es eine 90-prozentige Förderung. Im nächsten Jahr plant der Mühlenverein zudem den Bau eines neuen Backhauses neben der Wassermühle. „Dachstuhl und Fundament müssen erneuert werden“, so Berthold Riech.

Das Backhaus war auch gestern beim Mühlentag wieder ein großer Anziehungspunkt. Hunderte Besucher strömten nach Kuchelmiß. Nicht nur wegen des frischen Kuchens aus dem Steinbackofen, sondern auch, um sich von Vereinsmitglied Monika Delzepich durch die Wassermühle führen zu lassen. Die neun Mitglieder des Mühlenvereins planen bereits das Dreschfest in Kuchelmiß, das am 5. August von 10 bis 17 Uhr auf dem Mühlenhof stattfindet.



von Jens Griesbach

erstellt am 06.Jun.2017 | 12:00 Uhr