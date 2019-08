Güstrow : Ökumenisches Gemeindefest und Kirchweihe

von svz.de

20. August 2019, 07:20 Uhr

90 Jahre und viel mehr: Am kommenden Sonntag hat sie Geburtstag – die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Güstrow wird 90 Jahre alt. Grund zum Feiern also für die Güstrower Katholiken. Um 11 Uhr beginnt ein Festhochamt in der Kirche in der Grünen Straße. Anschließend wird dieses Jubiläum auch mit dem mittlerweile 24. Ökumenischen Gemeindefest auf dem Kirchengelände gefeiert. Gemeinsames Mittagessen mit Salaten und Grillwurst, Kirchenwünschewand, Lego-Kirche bauen, Spiel und Spaß für Kinder, Singen, Klönsnack sowie Kaffee und Kuchen stehen auf dem Programm. Gegen 16 Uhr schließt das Fest mit einer ökumenischen Andacht in der Kirche.