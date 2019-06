Krakow am See : Ohne Vereine undenkbar

Riesige Besucherresonanz beim Altstadtfest in Krakow am See – Musik am See startet ab Mittwoch.

von Regina Mai

03. Juni 2019, 05:00 Uhr

Schwarze Wiener wechseln am Stand des Rassekaninchenzuchtvereins und des Geflügelzuchtvereins den Besitzer. Ein paar Schritte weiter können die Besucher am Büchertisch des Fördervereins der Naturparkschule stöbern. Sie können mit Imkern über das Bienensterben diskutieren oder den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krakow am See bei einer Schauübung zuschauen. Wenn im Luftkurort Altstadtfest gefeiert wird, sind unzählige Vereine dabei.

Für die Kaninchenzüchter ist es eine Selbstverständlichkeit, sich auf dem Fest zu präsentieren. „Unser Verein wird dieses Jahr 100 Jahre alt“, berichtet Nicole Wylegala, 2. Vorsitzende des Vereins. Das wolle man bei einer Schau am 3. August noch ausgiebig feiern. „Ohne die Vereine wäre ein solches Fest gar nicht denkbar“, betont Cheforganisatorin Franziska Frischgesell. Sie sei stolz darauf, dass zusammen so vieles so wunderbar klappt. „Besonders freut mich, dass derZirkus Renz gekommen ist und auch einen Mitmachzirkus anbietet“, betont die Organisatorin. Für richtig tolle Stimmung hätten auch die Auftritte von Fanatic Dance aus Güstrow gesorgt. Weiter gehe es in Krakow am See mit dem Mittsommerlauf, verbunden mit dem Sommerfest der Vereine am 22. Juni. „Und am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr startet die Musik am See“, macht Franziska Frischgesell darüber hinaus aufmerksam.

„Das Fest wird super angenommen“, sagt Uwe Zöhner, der sich mit Sebastian Oehler und Christopher Pusch ein Bierchen gönnt. Für die Männer gehört das Altstadtfest zum Pflichtprogramm eines Krakowers. Hier trifft man sich und nutzt die Zeit zum Plaudern. „Nachmittags gehen wir zum Fußball und danach sind wir wieder hier und feiern weiter“, kündigt Uwe Zöhner am Sonnabend zur Mittagsstunde an.