Speedway : Osterpokal fällt aus

Veranstalter muss Event wegen Wetteraussichten leider absagen

von SVZ

30. März 2018, 15:48 Uhr

Der beliebte Osterpokal, der am morgigen Ostersonnabend im Stadion an der Plauer Chaussee stattfinden sollte, muss leider abgesagt werden, wie der Veranstalter MC Güstrow auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und auch heute noch alles versucht. Aber die übereinstimmenden Vorhersagen von Flughafen und Straßenmeisterei sowie verschiedener meteorologischer Einrichtungen – alle sagen für morgen Schnee und Regen sowie Temperaturen um null Grad voraus – sind wir gezwungen aus Sicherheitsgründen und in unserer Verantwortung für Zuschauer, Fahrer und Helfer, den Osterpokal 2018 abzusagen. Wir danken allen, die seit Anfang des Jahres unermüdlich gearbeitet haben“, so die Clubleitung in einem Statement, das im sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde.