Güstrow : Pfarrkirche: Frühjahrsputz und Palmwedel

Viele helfende Hände erwünscht.

von Jens Griesbach

12. April 2019, 05:00 Uhr

Güstrow | Pastor Mitchell Grell steht schon in den Startlöchern: Morgen ab 9 Uhr lädt der Pastor der Pfarrgemeinde in die Güstrower Pfarrkirche zum alljährlichen Frühjahrsputz ein. „Viele helfende Hände können gut gebraucht werden“, sagt er. Im Anschluss an den Einsatz gibt es einen Imbiss im Pfarrhaus im Markt 31.

Sonntag um 10 Uhr ist dann in diesem Jahr wieder der erste Gottesdienst in der Kirche. Zum Palmsonntag stellen sich die diesjährigen Konfirmanden vor. Es werden Palmwedel an die Gottesdienstbesucher verteilt.