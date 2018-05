Mühlengeez : Premiere verlangt nach Wiederholung

Besucher und Aussteller von 1. Oldtimertagen in Mühlengeez begeistert. Goggomobil Rallyesieger, Podestplätze gingen nach Bützow und Baumgarten.

07. Mai 2018, 05:00 Uhr

6600 Besucher hatten am Wochenende die 1. Oldtimertage im Messe- und Ausstellungszentrums (MAZ) in Mühlengeez. Die bestaunten 765 Oldtimer. 232 waren angemeldet, 533 Besitzer entschieden sich spontan, ihre Lieblingsstücke auszustellen. MAZ-Geschäftsführerin Christin Mondesi: „Wir haben einen sehr guten Start hingelegt. Dafür haben wir viel Zeit investiert. Vor drei Jahren entstand die Idee, neben Mela und ,Pferd und Hund’ eine dritte Veranstaltung auf dem MAZ zu etablieren. Mit dem Treffen, der Ausfahrt und dem Teilemarkt haben wir ein kompaktes Konzept erarbeitet, das aufgegangen ist. Deshalb wird es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben.“



Einige freuten sich über den Heimvorteil





„Ich bin überrascht, dass zu einer Premiere so viele Teilnehmer angereist sind“, meinte Günter Niese. Der Berliner präsentierte eines der ältesten Motorräder: das Modell 50, 1924 in der Belgischen Waffenfabrik gebaut. Da Niese seit Jahren bei solchen Treffs ist, kann das MAZ-Team auf das Lob aufbauen.

Sehr zufrieden waren zwei Oldtimer-Freunde, die Heimvorteil hatten: Gisberth Kietzmann aus Bülow sowie Maren und Karsten Gläser aus Karcheez. Kietzmann kam mit drei Traktoren vom Typ Schlüter, darunter ein ASI 130, Baujahr 1959, von denen es nur noch 650 Stück gibt. Maren und Karsten Gläser zeigten einen Wartburg 311, Baujahr 1960, und einen Lkw Garant K 30 von 1965. Kietzmann, seit Jahren in der Szene zu Hause und mehrfach übers Jahr unterwegs, brauchte für das Fazit wenige Worte: „Gut gemacht und bitte ein zweites Treffen.“

Eine Gratulation kam auch vom Moderatoren, Egon Müller. „Mühlengeez hat sich in die erste Reihe der Oldtimer-Treffs katapultiert“, meinte er begeistert. Müller muss es wissen, denn er war allein im vergangenen Jahr Entertainer bei 35 solcher Treffen, darunter das Stadtpark Revival Hamburg und die Rügen Classics. Als SVZ ihn traf, begutachtete er gerade einen der Hingucker des Treffens: einen Melkus-Boliden, bekanntester DDR-Sportwagen, der nie in Serie ging. Den RS 1000 GTS (993 ccm, 85 PS, Baujahr 1985) brachte Peter Pliewischkies mit. „Ein tolles Auto“, befand Dieter Tetzlaff. Der Güstrower, einer der erfolgreichsten Speedwayfahrer der DDR, freute sich außerdem, dass er an dem gelben Renner Egon Müller traf, den einzigen deutschen Speedway-Weltmeister.

Dann war Müller wieder als Moderator gefragt. Nach der 75 Kilometer langen Sonnabend-Oldtimer-Rallye wurden die besten drei Oldtimer ausgezeichnet. Platz 3 belegte Guido Zepernick aus Baumgarten mit einer 350er-Jawa seines Opas Uwe Facklam. Weil er krank geworden war, sprang der Opa ein, dem die Jawa auch gehört. Michael Timm mit seiner restaurierten Sport-AWO, Baujahr 1959, wurde Zweiter. „Ein feines Teil, mit schwarz lackierten Felgen und Chrom-Speichen originalgetreu saniert“, bewertete Egon Müller respektvoll dieses Zweirad. Den Vogel schoss Roswitha Preuß aus Pampow ab. Ihr Goggomobil Coupé, Baujahr 1957, war nicht zu schlagen. Zum Zuschauerliebling wurde Matthias Brandt mit seiner BMW R2-M67S4, Baujahr 1936, gekürt.

Beim SVZ-Gewinnspiel – die Heimatzeitung hat die Premiere der Oldtimertage präsentiert – holte Axel Irmscher aus Güstrow den 1. Preis, zwei Karten zu einer Werner-Beinhart-Rallye.

Die Preise überreichten Landwirtschaftsminister Till Backhaus, Bastian Pochstein, Geschäftsführer der Lübzer Brauerei, und Christin Mondesi. Backhaus, der selbst einige Oldtimer hat, ließ es sich nicht nehmen, u.a. mit dem Sieger-Auto eine Runde zu drehen.



Idee entstand vor drei Jahren auf der Mela





Den weitesten Weg legte Mario Landgraf aus Staufen (Schweiz) zurück. Er kam mit einem englischen Motorrad, einer Raleigh, gebaut 1928. Als ältester Oldtimer wurde eine S & T (Scholz & Tegener) von 1922 geehrt. Dietrich Hartmann aus Rostock ist der stolze Besitzer.

Aber nicht nur Oldtimer waren zu bewundern. Genauso gut wurden der Ersatzteilemarkt sowie eine Ausstellung rund um die Themen „Fahrzeuge, Zubehör und Freizeit“ angenommen. Hier erhöhte sich die Teilnehmerzahl kurzfristig noch von 20 auf 28.