Wichernhof Dehmen : Projekt „Weihnachtstag“ gelungen

Zu ihrem Projekt „Weihnachtstag“ hat gestern die Heilerziehungspfleger-Klasse 61 des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Güstrow-Bockhorst einige Bewohner aus dem Wichernhof in Dehmen eingeladen. Die 23 Schüler werden im kommenden Jahr ihre Ausbildung beenden und sollten ein Projekt für ihre künftige Arbeit durchorganisieren. Da Weihnachten vor der Tür steht, bot sich dieses Projekt an, es auch praktisch zu demonstrieren.

Mit Weihnachtsliedern startend, wurden die Gäste sofort mit in das Projekt einbezogen. „Wir haben im Unterricht gelernt und geübt, was wir beachten müssen“, erzählen Ann-Kathrin Bock und Lea Schulz. Zwei Wochen etwa haben sie an dem Programm gearbeitet – acht Schulstunden in verschiedenen Gruppen geplant. Während eine Gruppe für die Gestaltung des sonst eher schlichten Klassenraums zuständig war, hatte eine andere Weihnachtslieder vorbereitet. Antonia Alexander hatte ihre Gitarre mitgebracht und begleitete den Gesang.

Gudrun Pfläging, Bewohnerin im Wichernhof, war schon beim Singen mit Eifer dabei und schlug mit einem Schellenring den Takt dazu. Aber auch beim Theaterstück, das nach dem Kaffeetrinken folgte, ließ sie sich gern darauf ein, selbst mitzuspielen. Das Krippenspiel in einem besonderen Rahmen sollte auch außergewöhnliche Details beinhalten. Das brachte große Aufmerksamkeit von allen Mitspielern wie auch den Zuschauern.

Weitere Projekte sind in der Vorbereitung entstanden, wo es um „Afrika“, um „Gesundes Leben“ oder auch „Mein Rostock“ geht. „Bei jeder Projektplanung ist wichtig, die didaktischen Prinzipien einzuhalten“, wissen Ann-Kathrin Bock und Lea Schulz. Natürlich spiele auch eine Rolle, für welches Alter das Projekt gedacht sei und wie sich die Zuschauer konzentrieren können. „Wichtig ist der Wechsel von An- und Entspannung“, sagt Ann-Kathrin Bock.

Die Schüler konnten gestern also zeigen, dass sie ihr theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen können. Und für die Besucher vom Wichernhof war es eine willkommene Abwechslung in der Vorweihnachtszeit. Schon viele Jahre besteht die Kooperation zwischen der Schule des Beruflichen Bildungszentrums mit dem Wichernhof, auf dem Menschen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung ein Zuhause finden.

Nach der Weihnachtspause geht es für die künftigen Heilerziehungspfleger in Güstrow dann zum Endspurt mit Prüfungen und dem hoffentlich gelungenen Abschluss ihrer Ausbildung.