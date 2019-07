Güstrow : Rambow führt durch Schau

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Derzeit werden mit „Gunter Rambow. 100 Plakate Oper Frankfurt“ Werke des international renommierten Grafikdesigners gezeigt. Am Sonnabend führt Gunter Rambow persönlich durch seine Personalausstellung, die eigens für Güstrow, seit 2000 seine Wohn- und Wirkungsstätte, konzipiert wurde. Von 15 Uhr an gibt Rambow einen Einblick in die Vielfalt seiner Arbeiten, die der Frankfurter Oper ihr Gesicht gegeben haben.