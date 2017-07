Terrorverdacht : Razzia in Güstrow: Männer aus Gewahrsam entlassen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Tretropp 1 von 1

Die am Mittwoch bei einer Antiterror-Razzia in Güstrow in Gewahrsam genommenen drei Tatverdächtigen sind am späten Abend desselben Tages vom Amtsgericht Güstrow wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Das teilt der Direktor des Amtsgerichts in Güstrow mit.

Das Landeskriminalamt MV hatte zwar zur Gefahrenabwehr eine Ingewahrsamsnahme für die Dauer von zehn Tagen beantragt, der Antrag wurde jedoch zurückgewiesen. Die Betroffenen seien nicht unverzüglich vorgeführt worden, wie es gesetzlich zwingend notwendig ist, begründen die zuständigen Richter des Amtsgerichts Güstrow die Ablehnung des Antrags.

Demnach seien die Tatverdächtigen zwischen 2.30 Uhr und 7.43 Uhr aufgegriffen, aber erst gegen 20.45 Uhr den Richtern vorgeführt worden. „Nach obergerichtlicher Rechtsprechung wird eine solche Zeitdauer nicht mehr als unverzügliche Vorführung angesehen", heißt es in der Mitteilung des Amtsgerichts Güstrow.

erstellt am 27.Jul.2017 | 09:14 Uhr