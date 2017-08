Altstadt Güstrow : Schandfleck wird saniert

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

An den Häusern Markt 27/28, eine der letzten Schandflecken in der Güstrower Domstraße, tut sich was. Vergangene Woche räumten Arbeiter Schutt und Müll aus dem von einem Brand gezeichneten Hof. Ein Transparent kündet von der Tätigkeit einer Abrissfirma. Doch abgerissen, wie das Schild suggerieren könnte, werde nicht, hat die SVZ in Erfahrung gebracht. Beim Sanierungsträger der Barlachstadt ist bekannt, dass private Investoren das große Haus erworben hätten in der Absicht, es zu erhalten und zu verschönern. Die Schelfhütte Schwerin, die schon an mehreren markanten Punkten in der Altstadt zur Erhaltung historischer Bausubstanz Hand angelegt hat, soll bei der Sanierung als Planer helfen.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 29.Aug.2017 | 05:00 Uhr