Feuerwehr Laage : Schlüssel für Löschfahrzeug im Rathaus?

vergrößern 1 von 1 Foto: Alfons Hütten 1 von 1

Mit einer ungewöhnlichen und provokanten Werbekampagne will die Freiwillige Feuerwehr Laage neue Kameraden gewinnen. Auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in Laage platzierten die Feuerwehrleute jetzt ihr Löschfahrzeug mit der Aufschrift „Dein Haus brennt? Wir haben kein Personal! Den Schlüssel für dieses Feuerwehrauto bekommst du im Rathaus!“ Die Aktion soll in den nächsten Wochen an weiteren Stationen fortgeführt werden.

„Natürlich sind wir mit aktuell 36 Aktiven grundsätzlich einsatzbereit, der Schlüssel für das Fahrzeug befindet sich auch nicht wirklich im Rathaus“, sagt Alfons Hütten von der Laager Wehr. „Allerdings wird die Personaldecke nicht dicker und in der Woche, vor allem an Werktagen, wenn viele auswärts arbeiten, sind wir nicht immer so gut besetzt, wie es für den ein oder anderen Einsatz notwendig wäre.“

Die jetzige Werbekampagne solle die Mitbürger zum Nachdenken bewegen: „Was wäre, wenn wirklich keine Feuerwehrleute mehr da sind?“ fragt Hütten. Übrigens: Wenn sich jemand über den im Fahrzeug angebrachten QR-Code ins Internet begibt, entdeckt er zuerst das beigefügte Plakat „Wir suchen Dich! Wenn Du mutig und verrückt genug bist in brennende Häuser zu laufen“ und weitere Informationen über die Laager Feuerwehr.





von Jens Griesbach

erstellt am 05.Jun.2017 | 05:00 Uhr