Segelverein Güstrow : Schnuppertage im Segelverein

Eine ganz andere Schulwoche erleben die Schüler der Freien Schule Güstrow gerade. Bei ihnen ist Sportwoche und Lehrerin Ute Globisch hat sich ein ganz tolles Projekt für die Jungen und Mädchen ausgedacht. Bei bestem Wetter hieß es am Montag und Dienstag Badesachen an und ab zum Inselsee, denn beim Segelverein Güstrow dürften sich die Schüler selbst einmal ausprobieren.

„Für die Sportwoche suchen wir häufig etwas ausgefallenere Angebote und das Angebot des Segelvereins für zwei Schnuppertage haben wir gerne angenommen“, sagt Lehrerin Ute Globisch, die früher selbst einmal gesegelt ist und nach 21 Jahren Segel-Abstinenz dieser Tage selbst eine Premiere erlebt. „Es ist ja nicht nur der Sport, sondern es wird auch Sachkunde zum Segeln, dem Wind und den Windrichtungen, der Technik und deren Zusammenhängen vermittelt“, ergänzt die Lehrerin, die an beiden Tagen mit jeweils acht bis zehn Kindern an den Inselsee gekommen ist.

„Zuerst haben wir etwas Theorie gemacht und eine Einweisung, bevor es für die Kinder aufs Wasser geht“, erklärt Ralf Petrischkeit vom Segelverein. Lasse Paarmann war in der Gruppe am Montag dabei. Der Elfjährige hat sogar schon ein bisschen Erfahrung und hatte viel Spaß beim Segelverein. „Meine Eltern haben im Internet ein Segelcamp beim SV Einheit Güstrow gefunden. Das hat mir Spaß gemacht und jetzt segele ich seit zwei Jahren“, sagt Lasse Paarmann, der sich schon auf die Sommerregatta freut. Samira Waldau ist bisher noch nicht selbst gesegelt. „Ich habe aber schon einmal mit im Boot gesessen“, sagt die Zehnjährige. „Es ist ziemlich cool, dass wir das in der Schulzeit machen können“, sagt sie.

„Für uns als Verein sind diese Schnuppertage eine tolle Gelegenheit in Sachen Nachwuchsarbeit“, resümiert der Vereinsvorsitzende Christoph Erle, der sich gerne auch unter der Woche Zeit für die Schüler nimmt. „Wir haben die Flyer über unser Angebot an den Schulen verteilt und so hat sich die Zusammenarbeit mit der Freien Schule ergeben“, ergänzt Christoph Erle. Solche Möglichkeiten seien einfach eine tolle Chance junge Leute für den Segelsport zu begeistern, ist sich der Vereinsvorsitzende sicher. Die Jugendgruppe des Segelvereins trainiert in den Sommermonaten immer mittwochs und freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr und freut sich über neue Mitglieder.

von Caroline Weißert

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:00 Uhr