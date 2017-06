Kreisschülerrat : Schüler üben sich als Veranstalter

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Weissert 1 von 1

„Nach unser Wahl im Herbst hatten wir gleich die Idee eine Veranstaltung auszurichten, mit der wir viele Schüler erreichen“, erinnert sich Jakob Rese, Vorsitzender des Kreisschülerrats. Erste Ideen waren schnell gefunden. „Wir dachten an ein Seminar, doch damit hätten wir zu wenige angesprochen. Und bei einer Schülerdisko hätte man keinen Inhalt vermitteln können“, skizziert Jakob Rese die anfänglichen Ideen. Schnell war klar: Es muss eine Veranstaltung mit Eventcharakter werden, die der 18-jährige Rese federführend gemeinsam mit Matty Schiller und Sina Bacher organisiert. Am Sonnabend steigt die große Party nun unter dem Motto „Crazy und Kunterbunt“ in der Güstrower Viehhalle.



Mischung aus Infos und Party von 13 bis 24 Uhr

„Wir haben uns eine Zweiteilung überlegt – in der einen Hälfte der Halle wird es Infostände geben und in der anderen Hälfte wird die Bühne stehen“, erklärt Jakob Rese. Bei Sina Bacher laufen die Fäden für den Info-Bereich zusammen. „Natürlich werden sich der Kreisschülerrat und der Elternrat präsentieren, aber auch Durchstarten in MV, die Verbraucherzentrale, das Gesundheitsamt des Landkreises und der Behindertensportbund werden da sein“, zählt die 18-jährige Güstrowerin auf. Auch Spielaktionen, einen Kreativbereich sowie ein Quiz – der Hauptpreis ist eine Ballonfahrt – haben die jungen Veranstalter für Sonnabend vorbereitet.

Den Überblick über das Bühnenprogramm hat indes Matty Schiller. „Start der Veranstaltung ist um 13 Uhr, das Programm auf der Bühne startet um 14 Uhr“, sagt der 18-jährige Warnemünder. Das Angebot sei bunt gemischt und reiche von einer Modenschau der Schwaaner Prof.-Franz-Bunke-Schule, über eine Tanzdarbietung der Sunshines aus Groß Schwiesow, bis hin zu den beiden Konzerten der Bands „Still Searching“ und „Fisherman’s Wife“, gibt Matty Schiller einen Ausblick und Jakob Rese fügt hinzu: „Bis auf eine Band – Fisherman’s Wife aus Rostock – sind alle Darbietungen aus Projekten an Schulen im Landkreis Rostock entstanden.“ Darauf sind die Schüler stolz. „Wir wollen einfach zeigen welche tollen Talente in unseren Schülern stecken“, sagt der Schwaaner weiter.

Um 19 Uhr beginnt schließlich der Party-Teil der Veranstaltung. Dann schließen die Stände und die Band „Fischerman’s Wife“ eröffnet das Abendprogramm mit einem halbstündigen Konzert. Danach sorgt ein Party-DJ für Stimmung in der Viehhalle. „Bis 24 Uhr dürfen wir feiern. Uns ist aber wichtig, dass es eine alkoholfreie Veranstaltung ist“, macht Jakob Rese deutlich.

Übrigens: Es ist das erste Mal deutschlandweit, das ein Schülerrat ein solch großes Event veranstaltet. „Darauf sind wir stolz“, sind sich Jakob, Matty und Sina einig. Ihr Ziel sei es den Schülerrat bekannt zu machen, um so auch neue Mitglieder zu gewinnen. „Viele aus dem Vorstand werden nächstes Jahr fertig mit der Schule, da brauchen wir Nachwuchs“, erklärt Jakob Rese. Unterstützt werden die Schüler bei ihrem Event vom Filmklub Güstrow.

von Caroline Weißert

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:00 Uhr