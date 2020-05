Güstrow : Sommerkonzerte im Winter

Festspiele MV auf der Suche nach Ersatz für Corona-bedingt ausfallende Veranstaltungen.

von Eckhard Rosentreter

13. Mai 2020, 10:00 Uhr

Bis zuletzt gezögert, vorige Woche hat die Leitung der Festspiele MV die Notbremse gezogen: Bis zum 31. August wird es keine Konzerte geben. Der Grund ist bekannt, die Seuchen-Krise. „Wir haben lange gewartet, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Die Zahlen sind in MV auch nicht schlecht, dennoch sind unter dem gesundheitlichem Aspekt unsere Konzerte, wie sie geplant waren, nicht zumutbar“, erklärt Pressesprecher Christian Kahlstorff. Noch nicht verloren sind demnach die Konzerte im September, wobei die Entscheidung darüber bis Ende Juli fallen soll. Als letzte Hoffnung auf ein Sommer-Festspielkonzert im Landkreis bleibt so ein allerdings exklusives: Für den 9. September steht weiterhin ein Abend mit dem Dresdner Kreuzchor im Bad Doberaner Münster auf dem Programm.

Hinter den Kulissen haben sich die Festspiele auf den jetzt eingetretenen Tag X vorbereitet und nach einem Ersatz gesucht. Schließlich sei der Kartenvorverkauf der beste in der Geschichte der Festspiele gewesen, so Kahlstorff, viele Konzerte seien längst ausverkauft. In wenigen Wochen sei jetzt schnellstmöglich zu organisieren gewesen, was eigentlich Monate und Jahre braucht. So sei es gelungen, einige besondere Attraktionen wie Ute Lemper oder Ulrich Tukur oder auch das Konzert im Ostseestadion für das kommende Jahr neu zu vereinbaren. Viele weitere Konzerte werden Bestandteil des Festspielsommers 2021. Zu beachten sei, dass für einige dieser verschobenen Konzerte die Tickets gültig bleiben, für andere dagegen die Karten neu erworben werden müssen (siehe Service).

Mit erstmals ausgerichteten Veranstaltungen in diesem Herbst soll ein kleiner Ausgleich für die ausgefallenen Sommerkonzerte geschaffen werden. Dazu wird die Adventskonzertreihe punktuell ergänzt und verlängert. Erfreulich für die Region: Auch der Landkreis ist bedacht. Gleich zum Auftakt, und das gleich zweimal, am 4. und 5. November, ist der Flughafen Laage Gastgeber für Götz Alsmann. Der Entertainer singt mit seiner Band „Lieder der Liebe“.

Für die Adventskonzerte galt Schloss Schwiessel ohnehin mit drei Vorstellungen – am 9. Dezember mit „Saitenspiel“ und am 16. Dezember mit dem Barockensemble „4 Times Baroque“ – als wichtiges Standbein.

Verlegt auf den Festspielwinter wurden auch zwei im Landkreis Rostock geplante Sommerkonzerte. Das ist zunächst die am 2. Juli geplante Landpartie Gottin/Schwiessel mit dem Aris-Quartett. Neuer Termin und Ort: am 10. Dezember in Teterow und Schloss Schwiessel.

Zweite in den Winter verlegte Veranstaltung im Landkreis ist der Trommelwirbel mit Alexej Gerassimow in der Wossidloschule in Güstrow, geplant am 13. August. Der Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der exklusive Kartenvorverkauf für Besitzer von Karten für diese beiden ursprünglichen Konzerte beginnt am 1. September.