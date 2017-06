SVZ-Grillspaß : Sonniger Grillspaß mit der SVZ

vergrößern 1 von 4 Foto: Caroline Weißert 1 von 4







Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr lud die Schweriner Volkszeitung ihre Leser zu einem tollen Grillnachmittag auf den Güstrower Markt ein. Doch im Gegensatz zum verregneten „Chillen beim Grillen“ Anfang Mai, konnten sich die Gäste heute beim „SVZ-Grillspaß“ gemeinsam mit den Partnern Globus, die Rostocker, Medimax, PTI Panoramica und Ostseewelle über strahlenden Sonnenschein freuen. So auch die Güstrower Klaus und Renate Krumbein, die es sich zur Mittagszeit auf den SVZ-Liegestühlen gemütlich machten. „Wir haben darüber in der Zeitung gelesen und finden die Idee ganz toll“, sagt Renate Krumbein und fügt mit einem Lächeln auf den Lippen hinzu: „Und so ein kleiner Imbiss zum Mittag ist ja auch nicht schlecht.“ Nach der Stärkung ging es für das Ehepaar in den Garten – „das Wetter genießen“.

Indes ließen sich Johanna Baethke, Norbert und Ingrid Wiencke, Waltraud Jande und Hans Böttcher ihre Bratwurst schmecken. „Ich habe die Zeitung schon seit 65 Jahren“, erzählt Johanna Baethke, der besonders die Guten-Morgen-Kolumne gefalle. „Wir haben sie auch schon lange – 45 Jahre jetzt“, fügt Norbert Wiencke hinzu. Die Tageszeitung gehöre einfach zum Frühstück dazu, dass sei schon bei den Eltern so gewesen und habe sich nicht geändert, sind sich die Grillspaß-Gäste einig.

Auch Sigrid Hildebrandt war der SVZ-Einladung auf den Güstrower Markt gerne gefolgt. „Man trifft den einen oder anderen und kann ein bisschen schnattern – bei dem schönen Wetter ist das doch einfach toll“, sagt die Strenzerin, die auch gleich die Chance nutzte und am großen Gewinnspiel teilnahm. Die Gewinner werden beim finalen Grillfest am Warnemünder Sportstrand gezogen und dürfen sich über tolle Preise freuen. Es locken ein Reisegutschein von PTI Panoramica im Wert von 500 Euro. Außerdem werden ein Kontaktgrill im Wert von 250 Euro, drei Kontaktgrills im Wert von je 150 Euro, je ein Globus-Gutschein im Wert von 150, 100 und 50 Euro, ein Grillpaket für 20 Personen und vier Grillpakete für zehn Personen sowie zahlreiche Überraschungspreise verlost. Das Grillspaß-Finale steigt am 15. Juli von 11 bis 15 Uhr.

von Caroline Weißert

erstellt am 09.Jun.2017 | 21:00 Uhr