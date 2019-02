Kita in Güstrow : Spielend Motorik trainieren

Zwei neue Spielgeräte in der ASB-Kita „Haus Sonnenblume“ begeistern die Kinder – endlich kann gerutscht und geschaukelt werden.

von Caroline Weißert

25. Februar 2019, 20:00 Uhr

Wie die Ameisen kamen die Kinder der Güstrower Kita „Haus Sonnenblume“ gestern Vormittag angestürmt. Schon seit einigen Tagen stehen auf ihrem Gelände zwei neue Spielgeräte – eins für die Krippe und eins für die Kita. Gestern wurden sie eingeweiht. „Die Kinder haben sich quasi schon die Nasen plattgedrückt, aber die Fundamente mussten aushärten und auch die Witterung muss ja stimmen, damit niemand ausrutscht“, erklärt Kita-Leiterin Hannelore Kleinfeldt.

Die knapp 11 500 Euro für die Geräte hätte die Einrichtung in keinen Fall alleine stemmen können. „Darum sind wir dankbar und glücklich, dass uns die Stadt unter die Arme gegriffen und die zusätzlichen Mittel im Rahmen der Verbesserung der Kindertagesbetreuung bewilligt hat“, sagt Kleinfeldt weiter. Während die Krippen-Kinder ihre Rutsche schon erobern, warten die Großen gespannt auf das Entfernen des rot-weißen Flatterbandes. Die sechsjährige Cecilia durfte das Band stellvertretend für alle Kinder durchschneiden – eine große Ehre. Anschließend konnte bei Sonnenschein getobt, geklettert, gerutscht und geschaukelt werden.

„Für uns ist das etwas ganz Besonderes“, sagt Hannelore Kleinfeldt und schaut mit einem Lächeln auf den Lippen zu den spielenden Kindern. „Das wir so tolle Spielgeräte bekommen, habe ich in meiner ganzen Zeit hier noch nicht erlebt“, resümiert sie. Gerade für die Krippenkinder standen in der Vergangenheit nur Plastik-Geräte zur Verfügung. „Die sind aber inzwischen verschlissen – es wurde Zeit für etwas Neues“, sagt die Kita-Leiterin, die weiß, wie wichtig die Geräte für die Entwicklung der Kinder sind. „Das Spielen daran schult die Motorik ungemein. Hier können sie Gleichgewicht und Treppensteigen trainieren – das fällt vielen Kindern noch schwer, aber wenn sie in die Schule kommen, sollten sie das wirklich können – dafür sind diese tollen Geräte großartig“, fasst Hannelore Kleinfeldt zusammen. Sie und ihr Team freuen sich riesig über die Zuwendung der Stadt und sie ist sich sicher, dass Schaukel, Rutsche und Co. stets intensiv bespielt werden.