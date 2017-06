Badendiek : „Spuckende Rasenmäher“ mit Feuer im Hintern

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

„Spucki, Spucki“, ruft Gerhard Gerlach, um seine Lamas anzulocken. Doch sie hauen einfach ab. „Das sind halt Flucht- und keine Kuscheltiere“, sagt der 75-Jährige. „Spucki“ heißen übrigens alle drei Lamas, die Gerlach auf dem Gelände der gleichnamigen Autoscheune in Badendiek hält. „Aber mich haben sie noch nie angespuckt“, erzählt er. „Eher spucken sie sich gegenseitig an – aus Futterneid.“

Gerhard Gerlach bezeichnet seine für die mecklenburgische Landschaft doch sehr ungewöhnlichen Tiere auch gerne als „Rasenmäher“. Deshalb hat er die Lamas im Jahr 2002 angeschafft. Von seinen alten „Rasenmähern“, nämlich Schafen, hatte er sich damals getrennt und brauchte einen Ersatz für das weitläufige Grundstück. In einem SVZ-Artikel stieß Gerlach auf die Vorteile der südamerikanischen Tiere. „Schafe kacken überall hin, Lamas haben hingegen eigene Kotplätze am Rand des Geheges. Sie haben ihre eigene Toilette. Das ist viel besser“, sagt der 75-Jährige. „Zudem fressen Schafe auch die Graswurzeln weg. Lamas tun das nicht und erhalten so ihre eigene Futtergrundlage.“ Gerlach kaufte sich zwei tragende Muttertiere, die sich sofort heimisch fühlten und in Badendiek auch ihre Fohlen zur Welt brachten. Zeitweise tummelten sich sieben Lamas rund um die Autoscheune Badendiek. Das wurde auch Gerlach zuviel. Einige Tiere gab er deshalb kostenlos an den Rostocker Zoo ab, der die Lamas mit Kusshand nahm.

Seine drei verbliebenen „Spuckis“, ein Wallach und zwei Stuten, sorgen heute dafür, dass die Quad-Teststrecke der Autoscheune immer schön sauber und das Gras kurz bleibt. Hier können Kunden die diversen Quads ausprobieren. Die Teststrecke mit kleinen Hügeln ist zugleich das Gehege der Lamas. „Wenn die Quads losknattern, hauen die Lamas einfach ab. Das macht ihnen nichts aus“, sagt Gerlach. 1990 eröffnete er eine freie Kfz-Werkstatt in Badendiek. Schnell wurde daraus ein Honda-Autohaus. 1998 übernahm sein Sohn Kai Uwe Gerlach die Autoscheune.

Gerhard Gerlach hat seine Lamas über die Jahre lieb gewonnen. „Das sind schöne Tiere, geradezu majestätisch“, schwärmt er. „Aber sie sind auch sehr temperamentvoll. Die haben Feuer im Hintern.“ Neue Lamas will sich der 75-Jährige nicht mehr anschaffen, den Hengst hat er kastrieren lassen. Wer nach dem Ableben der letzten Lamas den Rasen in Badendiek mähen wird ist noch offen.



von Jens Griesbach

erstellt am 08.Jun.2017 | 05:00 Uhr