Güstrow : Stadt zeigt Interesse an Brandruine

Seit das Haus in der Gleviner Straße 3 in der Nacht zum 11. Februar ein Raub der Flammen wurde, wird über das weitere Vorgehen in der Barlachstadt diskutiert. Die einen schätzen das Gebäude als erhaltenswert ein und wollen es wieder aufgebaut wissen, die anderen sehen in dem einsturzgefährdeten Gebäude und der damit verbundenen weiträumigen Absperrung eine Bedrohung für den Einzelhandel in der Gleviner Straße.

Zu Letzteren gehört auch der Güstrower André Sonnenberg, der auf der jüngsten Stadtvertretersitzung bei der Einwohnerfragestunde das Wort ergriff. „Die Gleviner Straße ist größtenteils gesperrt, nur für Fußgänger passierbar, aber was bedeutet das für die Geschäfte dort?“, fragt Sonnenberg und fügt hinzu: „Wie lange soll das noch so bleiben?“ Als Einzelhändler würde er sich anwaltlich beraten lassen, um zu prüfen, inwiefern man die Stadt für Schadenersatz verklagen könne, findet der Güstrower klare Worte.

Eine mögliche Schadensersatzforderung schloss Bürgermeister Arne Schuldt sogleich aus, da die öffentliche Erreichbarkeit der Geschäfte in der Gleviner Straße gegeben sei. Das größte Problem sei, so Schuldt, dass das Brandobjekt noch nicht freigegeben sei. Das bestätigt auch Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock: „Die Ermittlungen dauern noch an. Ich kann noch nicht sagen, wann sie abgeschlossen sein werden.“

Um die Einschränkungen verträglicher zu gestalten, habe es eine Besprechung hinsichtlich einer Veränderung der gegenwärtigen Absperrung mit dem Landkreis gegeben, sagt Schuldt weiter. „Aber die Statik des Hauses gibt das nicht her“, resümiert er das Ergebnis. Bis zur Sicherung oder eben dem Abriss des Gebäudes wird die Absperrung demnach erhalten bleiben. Ein Abriss könnte aber erst dann erfolgen, wenn eine sanierungsrechtliche Genehmigung der Stadt erfolgt. Das ist eine besondere Form des gemeindlichen Einvernehmens in förmlich festgeschriebenen Sanierungsgebieten (SVZ berichtete). Ein entsprechender Antrag liege der Verwaltung inzwischen vor.

Einen Vorstoß gab es indes doch: „Wir haben ein Schreiben an den Eigentümer aufgesetzt mit dem Vorschlag das Haus an die Stadt zu verkaufen“, informiert Bürgermeister Arne Schuldt. cawe

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:05 Uhr