Güstrow : Stellplätze Schrottaktion

08. Juli 2019, 07:23 Uhr

Die kostenlose Schrottaktion der Stadt Güstrow geht in die Endphase. Ab heute bis 15. Juli stehen die Container jeweils in der Zeit von 12 Uhr bis zirka 18 Uhr an folgenden Stellplätzen: 8. Juli, Suckow, Trafo; 9. Juli Senator-Beyer-Weg; 10. Juli Ziegeleiweg, Parkplatz vor der Gartenanlage; 11. Juli Sonnenplatz, Garagen, Höhe Nr. 5; 12. Juli Spaldingsplatz, Parkplatz; 15. Juli Neu Strenz, Am Fuchsberg.