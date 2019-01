von Onlineredaktion SVZ

21. Januar 2019, 21:28 Uhr

Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes sind am Mittwoch, 23. Januar, in Güstrow. In der Zeit von 9.30 bis 14.30 Uhr kann in der Verwaltungsfachhochschule an der Goldberger Straße 12 in Güstrow Blut gespendet werden.