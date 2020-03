Wildpark Güstrow : Tierischer Nachwuchs trotz Pandemie

von Eckhard Rosentreter

25. März 2020, 05:00 Uhr

Bei all den Schreckensmeldungen dieser Tage rund um Corona-Virus und Schließung öffentlicher Freizeiteinrichtungen geht der tierische Alltag im Wildpark-MV weiter. Und hier gibt es gute Nachrichten: Zahlreiche Jungtiere erblickten in den letzten Tagen das Licht der Welt. Wir wollen sie Ihnen gerne im Bild zeigen, heute: die Moorschnucken in den Wiesen-Welten.