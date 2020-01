SVZ-Wochenend-Interview : Traum: Flug von der Wasserkuppe

Zehn Fragen an Ute Hennings – die Lung-Direktorin sieht die Welt gerne von oben

von Eckhard Rosentreter

25. Januar 2020, 05:00 Uhr

Güstrowerin ist Ute Hennings erst seit kurzem: Im Dezember 2019 zog sie in die Barlachstadt, nachdem sie zur neuen Direktorin des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) berufen wurde und die Nachfolge von Dr. Harald Stegemann antrat. Schon einmal, von 2009 bis 2013, war sie im Lung tätig, damals als Leiterin der Abteilung Wasser. Zuvor stand sie acht Jahre dem Zweckverband Radegast hauptamtlich vor. Bevor sie nach Güstrow zurückkehrte, leitete sie im Schweriner Landwirtschaftsministerium die Abteilung Wasser und Boden. Das Studium in Rostock hatte einst die Thüringerin in den Norden gezogen. Mittlerweile fühlt sie sich fast vier Jahrzehnte wohl in Mecklenburg-Vorpommern. Gerne würde die 56-Jährige sich in Güstrow einem Chor anschließen, der moderne Lieder interpretiert. Redakteur Eckhard Rosentreter sprach mit ihr.

Wo ist ihr Lieblingsplatz?

Den hab ich hier noch nicht gefunden, ich bin ja noch keine zwei Monate in Güstrow. Es gibt viele Plätze, die das Potenzial dazu haben. Es könnte vielleicht in Richtung Sumpfsee gehen.



Womit haben Sie ihr erstes Geld verdient und wofür haben Sie es ausgegeben?

Als Betreuerin in einem Camp Junger Mathematiker, dafür gab es 7 DDR-Mark pro Tag. Davon habe ich mir antiquarische Bücher gekauft, die im Laden nicht zu bekommen waren.



Was würden Sie gerne können?

Fliegen, Fallschirmspringen. Vor einigen Jahren hatte ich einen Tandemsprung geschenkt bekommen, das war das schönste Erlebnis meines Lebens.



Was stört Sie an anderen?

Egoismus und Unehrlichkeit.



Wer ist Ihr persönlicher Held und warum?

Der Heldengedanke ist mir fremd. Aber ich habe große Achtung vor Menschen, die trotz persönlicher Schwierigkeiten ihre Ziele verfolgen und nicht aufgeben.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

Es gibt viele schöne Lieder und viele schöne Erinnerungen… Hätten sie mich nach einem Buch gefragt, wäre mir die Antwort leichter gefallen.



Wen würden Sie gern einmal treffen?

Den Astronauten Alexander Gerst. Mit ihm würde ich über die Chancen von Klimaschutzmaßnahmen reden.



An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Das ist eine kleine geschnitzte Holzfigur von einem Kind aus Kigugu, als ich im Rahmen eines lokalen Entwicklungshilfeprojektes zur Reparatur von Brunnen das erste Mal in Tansania war.



Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Tandem-Paragliden von der Wasserkuppe in der Rhön.



Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Dr. Arnold Fuchs, dem neuen Vorsitzenden des Kultur- und Altertumsvereins Güstrow.