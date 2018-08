Die Hitze : Trinken, trinken, trinken

SVZ sprach mit Dr. Árpád Dávid, Chefarzt der Warnow-Klinik Bützow.

von Onlineredaktion SVZ

02. August 2018

„Bereits 2006 hatten wir einen heißen Sommer“, sagt Dr. Árpád Dávid. Doch im Vergleich zu dem vor zwölf Jahren, ist der des Jahres 2018 deutlich länger, so der Chefarzt der Warnow-Klinik Bützow.

Die anhaltende Trockenheit beeinflusse das gesundheitliche Wohlbefinden der Menschen. Dabei müssen Sonneneinstrahlung und Hitze nicht unbedingt zu Krankheiten führen. „Wer bestimmte Dinge beachtet, kann verhindern, dass es zu größeren Problemen kommt“, sagt der Mediziner, der seit 2015 in der Bützower Klinik tätig ist. Doch das eine ist die Theorie, das andere die Praxis. „Wir haben eine alternde Bevölkerung. Im Alter nimmt das Durstempfinden ab. Das ist das eigentliche Problem, mit dem wir kämpfen“, sagt Dávid. Es kämen viele ältere Menschen in die Klinik, die nicht ausreichend getrunken haben. Gerade im Alter häufen sich Kreislauferkrankungen. Die Patienten seien aber bezogen auf Medikamente gut eingestellt. Dann kommt so eine Hitzeperiode und bringt einiges durcheinander. Wenn zum Beispiel Medikamente Wasser entziehen und auf der anderen Seite nicht genug getrunken werde. Der Mensch fühle sich unwohl, leide unter anderem unter Appetitlosigkeit und Schwindel .

Trinken, trinken, trinken. Wichtig sei dabei: Wasser und kein Alkohol. Alkohol sei „völlig falsch“, könnte höchstens zu Schlafproblemen führen. Auch zuckerhaltige Getränke sollten vermieden werden. „Eine Cola enthält zu einem Drittel Zucker“, erklärt der Chefarzt. „Das löscht den Durst nicht.“ Bis zu einem Liter mehr, also bis zu drei Litern Wasser sollte jeder am Tag trinken.

Auffällig seien auch allergische Erkrankungen. „Wir hatten am Anfang des Sommers eine sehr starke Pollensaison. Die ist zwar abgeklungen. Aber nun kommt die Hitze“, erklärt der Chefarzt. Patienten mit Atemwegserkrankungen müssten behandelt werden. Und was generell für die Menschen gelte, ist für reisende Urlauber besonders wichtig, sagt Dávid. Wer zum Beispiel mit dem Auto unterwegs ist und dann länger sitzt aber zu wenig trinkt, bei dem könnte das zu thrombotischen Erscheinungen führen, indem sich zum Beispiel ein Blutgerinsel in einem Bein bildet. „Wir hatten tatsächlich eine Häufung von Thrombosen und Lungenembolien in diesem Jahr“, erklärt der Chefarzt.

Andererseits sei natürlich auch Vorsicht bei zu viel Bewegung geboten. Aktivitäten sollten die Menschen vor allem auf die Morgen- oder die Abendstunden verlegen, rät der Mediziner. Das gelte zum Beispiel auch für Strandgänger. „Die Sonneneinstrahlung am Wasser ist durch die Reflexion besonders stark und viele haben einen hellen Hauttyp.“ Da ist die Gefahr von Sonnenbrand gegeben. Deshalb sollte auch bei der Sonnencreme nicht gespart werden. Die sollte mindestens den Lichtschutzfaktor 30 haben. Und eine leichte Kopfbedeckung sollte auch nicht fehlen. So komme jeder gut durch den Sommer, denkt Dr. Árpád Dávid.