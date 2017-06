Kunst offen 2017 : Unendlichkeit im Spiegel-Kabinett

vergrößern 1 von 3 Foto: Jens Griesbach 1 von 3





Es ist ein Rundum-Blick in die Unendlichkeit. „Spiegel-Universum“ nennt der Künstler Jason Krumbein seine Installation im Schlosspark von Alt-Diekhof. Wer das oben offene, achteckige Spiegel-Kabinett betritt, kann sich fallen lassen, verschmelzen mit dem Universum. Viele Besucher hat diese Erfahrung bei der landesweiten Aktion „Kunst offen“ über Pfingsten fasziniert. Auch den Diekhofer Krumbein selbst. „Das Spiegel-Kabinett ist ein ganz neues Werk von mir. Die Reaktionen der Besucher waren wirklich toll.“

Gemeinsam mit Krumbein zeigten in der Schlosskapelle in Alt-Diekhof wieder Amina Appelt und Inge Illge aus Diekhof sowie die Grafikerin Sabine Lenz aus Laage ihre Kunst. Bereits seit acht Jahren sind sie hier bei „Kunst offen“ dabei. Um das ehemalige Schloss ist mittlerweile eine kleine Künstlerkolonie enstanden. Appelt, Illge und Krumbein leben und arbeiten hier. „Ab drei Künstlern kann man schon von einer Kolonie sprechen“, sagt Krumbein und lacht. Für Inge Illge, die ihre Fotografien und Kalender präsentierte, ist die verwilderte Schlossanlage eine „interessante Gegend für Inspirationen“. Und für Grafikerin und Schriftstellerin Amina Appelt ist dieser „Ort geradezu angetan für künstlerische Veranstaltungen“.



„Künstlerkolonie“ am Inselsee

So etwas wie eine Künstlerkolonie hat sich durch „Kunst offen“ auch am Inselsee in Gut Bölkow entwickelt. „Freunde der Kunst am See“ nennt das die Lehrerin und Fotografin Heike Melzer. Gemeinsam mit ihrer Freundin, der Malerin und Kunsterzieherin Heike Kreklau aus Güstrow, stellte sie ihre Arbeiten vor fünf Jahren erstmals bei „Kunst offen“ auf ihrem weitläufigen Grundstück aus. „Seitdem sind wir regelmäßig dabei und immer mehr Freunde sind hinzugekommen“, erzählt Heike Melzer. Fotos und Karikaturen von André Krol, Gewebtes von Heike Schnabel, Handarbeiten von Hanka Schaffusz sowie Acrylarbeiten von Susi Schaffusz und Genähtes von Sabrina Stodt konnten die Besucher am Wochenende begutachten. Heike Melzer zeigte ihre Fotografien zum Thema „Weibsbilder“ und Heike Kreklau stellte Acrylbilder mit modernen und lebenslustigen Frauen aus. „Es ist alles nur Hobby. Jeder macht sein Ding und bringt zu ,Kunst offen’ mit, was er zeigen will“, sagt Heike Melzer. Die beiden Frauen sind auch bei der Laienkunstausstellung dabei, die am 9. Juni in der Güstrower Wollhalle eröffnet wird.



Zurückgekehrt nach Krakow am See

Erstmals beteiligte sich Christine Magdowski in Krakow am See an „Kunst offen“. „Seit vielen Jahren webe ich Bilder. Nach gutem Zuspruch von Freunden bin ich jetzt zum ersten Mal damit an die Öffentlichkeit gegangen“, erzählt sie. Das Arbeitsmaterial von Christine Magdowski ist Wolle. Die 60-jährige webt Motive aus der Natur, arbeitet aber auch abstrakt. Erst 2016 kam die gebürtige Krakowerin zurück in ihre Heimat. Seit 1979 hatte sie als Software-Beraterin in Magdeburg gearbeitet. In Krakow am See widmet sie sich jetzt voll und ganz ihrem Kunsthandwerk.





von Jens Griesbach

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr