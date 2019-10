Güstrow : Unterstützer für Umweltgruppe

BUND-Mitarbeiter werben um Mitstreiter und gehen bis Sonnabend in Güstrow von Tür zu Tür.

09. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Noch bis Sonnabend informiert ein Team des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Güstrow über Klima- und Naturschutzprojekte. Das Team um Raphaela Müller bietet Güstrowern direkt an der Haustür Informationen, wie und zu welchen Themen man sich beim BUND engagieren kann. Ziel ist es, in Güstrow eine lokale Umweltgruppe zu gründen und Unterstützer zu finden.

Mit lokalen Initiativen für Energiesparprojekte, Solarenergienutzung beim Bauen und die Stärkung des Fahrradverkehrs will der BUND in Kommunen den Klimaschutz voran bringen. „Auch Stadtbäume gehören zum Klimaschutz. Denn der Erhalt von großen alten Bäumen und die Nachpflanzungen von Alleen sind aktiver Klimaschutz“, sagt Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag.

Der Landesverband unterstützt lokale Umweltgruppen, die Klimaschutzprojekte angehen wollen und Baum- und Alleenpatenschaften übernehmen. Angeboten werden Seminare, Hilfe bei Verwaltungskontakten und Ortsterminen sowie Vorträge.