25. Februar 2019, 20:01 Uhr

Die Rheumaliga AG Güstrow führt am 13. März ihre nächste Mitgliederversammlung durch. Thema ist der Jahresrückblick 2018 und die Vorschau auf 2019. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Freizeittreff in Güstrow in der Ringstraße 8. Alle Mitglieder und Interessenten sind eingeladen.