Laage : Verstärkter Flugbetrieb führt zu Lärmbelästigung

Es wird laut rund um den Fliegerhorst: Grund ist die temporäre Verlegung der Alarmrotte.

von Jens Griesbach

19. August 2018, 05:00 Uhr

Es wird laut rund um den Fliegerhorst der Luftwaffe in Laage – bis in die Nacht. Darüber informiert das dort stationierte Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“. Der Grund ist neben dem regulären Ausbildungsflugbetrieb der Luftwaffe die temporäre Verlegung der Alarmrotte im Rahmen der Sicherung des Luftraumes für den norddeutschen Bereich. „Laage stellt jetzt die Alarmrotte für Norddeutschland“, informiert Stabsfeldwebel Jan Seemann vom Fliegerhorst. „Deshalb wird es in der nächsten Woche zu vermehrten Flugbewegungen und gegebenenfalls Lärmentwicklung bis zirka 23.45 Uhr kommen.“

Das Taktische Luftwaffengeschwader 73 bildet alle Piloten, die in Deutschland den Eurofighter fliegen, auf diesem Waffensystem aus. Das Geschwader wurde mit Außerdienststellung der MiG 29 als erster Luftwaffenverband ab 2004 mit dem Eurofighter ausgerüstet. Hier wurden die Grundlagen für den Flugbetrieb mit dem modernsten Waffensystem der Luftwaffe geschaffen.