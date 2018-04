Laage : Via Köln nach Antwerpen

Flughafen Rostock-Laage informiert über Linienflugverbindung am Anfang Juni.

03. April 2018, 21:00 Uhr

Nach einer knapp zweijährigen Pause geht es wieder von Rostock-Laage nach Köln/Bonn und sogar weiter bis nach Antwerpen. Die Linienverbindung übernimmt nun die belgische Fluggesellschaft VLM Airlines ab dem 4. Juni, teilt der Flughafen mit.

Geflogen wird fünf Mal die Woche mit einer Fokker 50 mit 50 Sitzplätzen. Die Flugdauer beträgt eine Stunde und zehn Minuten. Für den Weiterflug nach Antwerpen die Fluggäste beim Stopp in Köln einfach sitzen. Die Maschinen starten in Laage am Nachmittag bzw. zum Abend. Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann sieht in der neuen Verbindung viele Vorteile: „Mit der Etablierung der Verbindung von Rostock nach Köln/Bonn und der Erschließung von Belgien durch den direkten Weiterflug von Köln nach Antwerpen wird die Anbindung Mecklenburg-Vorpommerns verbessert und Mobilität für die Menschen der Region ermöglicht.“ Das Angebot richte sich an Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen.

„Wir freuen uns Antwerpen mit Köln-Bonn und Rostock zu verbinden. Antwerpen ist bekannt für seine facettenreiche Mode, Kulinarik und Kunst Szene. Diese prosperierende Stadt besitzt einen der größten Seehäfen in Europa und ist die Diamantenhauptstadt der Welt“, sagt Konstantijn Huys, Commercial Director of VLM Airlines. Ab Antwerpen sein Brüssel, Brügge und Gent sowie die niederländischen Städten Rotterdam und Eindhoven schnell erreichbar.