Unfall auf Tankstellengelände bei Laage : Video: Wagen einer Seniorin geht in Flammen auf

vergrößern 1 von 7 1 von 7













von Stefan Tretropp

erstellt am 10.Okt.2017 | 17:59 Uhr

In Kronskamp bei Laage (Kreis Rostock) hat sich am Nachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 79-Jährige schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin gegen 15.45 Uhr auf der Daimler-Benz-Allee in Richtung Kronskamp/Landesstraße 39 unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache geradeaus weiterfuhr. Die 79-Jährige rammte mit ihrem Ford zunächst einen Baum auf dem Gelände einer Tankstelle. Der Kleinwagen raste daraufhin frontal gegen einen weiteren Baum, der dabei sogar zerbrach. Der Ford überschlug sich bei der Kollision mit dem Baum und blieb kopfüber liegen.

Viele Passanten eilten nach dem Unfall sofort der Frau zur Hilfe und zogen sie aus dem Wageninneren. Kurz darauf schlugen aus dem Motorbereich des Autos Flammen. Aus der nahen Tankstelle wurde ein Feuerlöscher geholt und die Flammen bekämpft. Im Anschluss trafen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ein. Die 79-jährige Rentnerin kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei muss in ihren Ermittlungen nun die genaue Unfallursache herausfinden.