Güstrow : Vielfalt auf der Theaterbühne

Zehn Vorstellungen hat das Güstrower Ernst-Barlach-Theater im November in seinem Programm.

von Eckhard Rosentreter

01. November 2018, 12:00 Uhr

Mit „Brundibár“ beginnt am 7. November das Monatsprogramm im Ernst-Barlach-Theater. Um 10 Uhr und 15 Uhr führt die Freie Schule Güstrow die Kinderoper aus Anlass des 80. Gedenktages der Reichspogromnacht auf. „Brundibár“ wurde 1938 vom jüdischen Komponisten Hans Krása für einen Wettbewerb in der damaligen Tschechoslowakei verfasst. Die Uraufführung musste jedoch heimlich in einem jüdischen Waisenhaus stattfinden, weil die Nationalsozialisten den Juden alle öffentlichen Aktivitäten untersagt hatten. Nachdem der Komponist 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde und dort auf viele der Waisenkinder traf, mit denen er die Kinderoper aufgeführt hatte, schrieb er die Partitur um und so fand die Premiere in Theresienstadt statt. Die Oper wurde insgesamt 55-mal dort aufgeführt, wenn auch mit wechselnden Darstellern, da diese deportiert wurden. Hans Krása überlebte nicht. Er wurde am 16. Oktober 1944 nach Auschwitz gebracht und dort sofort nach seiner Ankunft ermordet.

Brahms-Freunde kommen im 3. Philharmonischen Konzert auf ihre Kosten, das Hendrik Vestmann, derzeit Generalmusikdirektor am Staatstheater Oldenburg, leiten wird. Die Neubrandenburger Philharmonie gastiert am 9. November um 19.30 Uhr im Theater. Es erklingen das Violinkonzert D-Dur op. 77, das Klavierquartett op. 25 in der Orchesterbearbeitung von Arnold Schönberg. Solistin wird die Echo-Klassik-Preisträgerin Tianwa Yang, Violine, sein. Tianwa Yang spielt eine „Guarneri del Gesu“-Geige (1730), eine Leihgabe der „Rin Collection“ in Singapur.

Geschichten rund um „Das blaue Fenster“, also das Fernsehen, erzählen die Altmeister der deutschen Fernsehunterhaltung Herbert Köfer und Peter Wieland am 10. November ab 15 Uhr. Sie plaudern über die Anfänge in Adlershof, über Höhepunkte ihres künstlerischen Lebens, aber auch über Pleiten, Pech und Pannen.

Die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz gastiert am 11. November um 15 mit „Der kleine Muck“, einem Tanzmärchen für Kinder ab vier Jahren. Hauffs „Geschichte vom kleinen Muck“ ist ein ergreifendes Plädoyer für ein menschliches Miteinander und ein fantastischer Märchenspaß.

Zu einem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters unter der Leitung von Christof Koert ist das Publikum am 15. Novemberum 15 Uhr in das Theater eingeladen. Als klingender Botschafter der Landespolizei MV präsentiert das Orchester einen bunten und abwechslungsreichen Melodienreigen. Die Eintrittsgelder kommen dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu Gute.

„Lügenpresse“ – ein Schlagwort macht die Runde. Kabarettist Jörg Schumacher räumt auf mit Halbwahrheiten und erfundenen Geschichten. Am 17. November um 19.30 Uhr: Der Hamburger Ex-Journalist präsentiert Kommunikations-Kabarett, in dem er auf humorvolle Art die Zusammenhänge in den Medien erklärt.

Höhepunkte aus Edvard Griegs Schauspielmusik zu Ibsens berühmtem Drama „Peer Gynt“ präsentiert die Neubrandenburger Philharmonie unter Leitung von Panagiotis Papadopoulos am 20. November um 10 Uhr. Die Moderation in dem Konzert für Schüler ab zehn Jahren liegt bei Christian Schruff.

Mit Goethes „Faust – Der Tragödie Erster Teil“ in einer Fassung für fünf Schauspieler und einen Musiker gastiert am 21. November ab 18 Uhr das Theater der Altmark Stendal in Güstrow.

45 Jahre schon gibt es Lift. Auf ihrer Jubiläumstour macht die Band um Werther Loose am 23. November um 19.30 Uhr im Güstrower Theater Station.

Der 24. November ist den Plattdeutsch-Freunden vorbehalten. Die Fritz-Reuter-Bühne Schwerin führt um 19.30 Uhr die Komödie von Valerie Setaire „Ein Hart ut Schokolaad oder Hinrich sien säutes Läben“ in der niederdeutschen Fassung von Ulrike Stern auf.