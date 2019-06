Güstrow : Vollsperrung der Plauer Chaussee

Straßendecke wird erneuert.

von Caroline Weißert

20. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zu Verkehrseinschränkungen kommt es in den nächsten zwei Wochen in der Plauer Chaussee in Güstrow , wie die Barlachstadt nun informiert. Hier soll die Straßendecke auf der Plauer Chaussee im Abschnitt nach der Zufahrt zum Barlachweg bis zur Einfahrt zur „Oase“ erneuert werden. Die Arbeiten beginnen am Montag.

In der ersten Woche werden Instandsetzungsarbeiten an den Straßenborden und den Entwässerungsanlagen ausgeführt. Ab dem 1. Juli wird die Decke der Straße dann unter Vollsperrung erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich eine Woche in Anspruch nehmen. Mit einer Freigabe wird am 8. Juli gerechnet. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Der öffentliche Personennahverkehr ist von der Baumaßnahme ebenfalls betroffen, heißt es.