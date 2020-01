Güstrow : Wanderer begrüßen neues Jahr

Sportliche Senioren in Güstrow mit traditionellem Start.

von Eckhard Rosentreter

02. Januar 2020, 05:00 Uhr

Traditionell sind die „Wanderfreunde Ernst Barlach“ die sportlich vielleicht aktivsten Menschen am ersten Tag des Jahres. Auch gestern trafen sich wieder 14 Unentwegte um 13 Uhr am Waldweg und nahmen eine etwa acht Kilometer lange Route nach Rövertannen, zum Hengstkoppelweg und durch den Stadtteil Distelberg unter ihre Füße.

Ganze elf Mitglieder zählt die Abteilung Wandern im Sportverein Einheit Güstrow noch, berichtet Leiterin Wiltrud Wendland. Zu den 66 Wanderungen, die sie im vergangenen Jahr unternommen haben, stoßen immer so bis etwa zur gleichen Zahl Gäste hinzu. Mitwanderer, egal ob Einheimische oder Urlauber, Vereinsmitglied oder auch nicht – jedermann wäre stets willkommen, und gerne auch jüngere Semester. So kommt die kleine Runde 2019 auf immerhin 818 Teilnehmer, die, das hat Wiltrud Wendland akkurat zusammengezählt, 823 Kilometer per pedes unterwegs waren. Höhepunkt ist alljährlich die „Wanderung zu Ernst Barlach“, die in diesem Jahr zum 41. Mal veranstaltet werden wird, versichert die Chefin. Zur 40. in 2019 habe sie 75 Teilnehmer aus dem ganzen Land begrüßen können.

Ansonsten werden meistens die Umgebung von Güstrow und mit Bus oder Bahn leicht erreichbare, sehenswerte Strecken in der näheren Umgebung erkundet. Aber auch Höhepunkte wie die Seniorensportspiele oder bekannte Erlebniswanderungen befreundeter Gruppen im Land wie in Wismar, Ludwigslust, Neubrandenburg oder Schwerin lassen sich die Güstrower nicht entgehen.

Auf drei Stunden kalkuliert Wiltrud Wendland die Neujahrstour regelmäßig. „Länger hat es wenig Zweck, denn dann wird es schon wieder schummerig.“ Die nächste Wanderung hat sie übrigens auf den 11. Januar terminiert. Mit 9 Uhr geht es dann aber zur üblichen Zeit deutlich früher los als Neujahr.