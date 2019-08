von svz.de

21. August 2019, 07:23 Uhr

Die Wandergruppe „Ernst Barlach“ des SV Einheit Güstrow lädt am 24. August zur Wanderung am Bützow-Güstrow-Kanal ein. Die Strecke ist 17 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Güstrow.