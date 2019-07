Hintergrund : Wasserwacht

von Regina Mai

05. Juli 2019, 05:00 Uhr

DRK-Wasserwacht betreut Wachstellen am Inselsee Güstrow, den Naturbadeanstalten Krakow am See und dem Rühner See Bützow.

Einsatz vom 18. Mai bis 10. September, 9 bis 19 Uhr, mögliche Fortführung im September je nach Witterung.

Bei der DRK-Wasserwacht sind 137 Ehrenamtler tätig, rund 80 davon aktiv.