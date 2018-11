Gross Bäbelin : Wasserwerk geht in Betrieb

Am Dienstag findet die feierliche Eröffnung in Groß Bäbelin statt.

von Jens Griesbach

06. November 2018, 09:47 Uhr

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Grundstein in Groß Bäbelin gelegt, heute soll das neue Wasserwerk in Betrieb genommen werden. Mit der feierlichen Inbetriebnahme beenden der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband (WAZ) und das Unternehmen Eurawasser den letzten Akt des Großprojektes. „Damit wird in Groß Bäbelin ein Schlusspunkt hinter viele Jahre der Vorbereitung, Planung und umfangreicher Baumaßnahmen gesetzt“, sagt Katja Gödke, Geschäftsführerin des WAZ.

Um die Trinkwasserversorgung in der touristisch geprägten Region mit der Stadt Krakow am See und den Gemeinden Dobbin-Linstow und Kuchelmiß auf eine zukunftssichere Basis zu stellen, wurden eine elf Kilometer lange Trinkwasserleitung verlegt, eine Druckerhöhungsstation mit einem 450 000 Liter fassenden Trinkwasserbehälter in Krakow am See (Seegrube) neu gebaut und ein modernes neues Wasserwerk in Groß Bäbelin mit einer täglichen Aufbereitungsleistung von 1,2 Millionen Liter errichtet.

Alle Bürger sind heute um 11 Uhr zur feierlichen Inbetriebnahme in Groß Bäbelin eingeladen.