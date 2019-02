Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Laage: Die Kapazität der Landesfeuerwehrschule reicht nicht aus

von Onlineredaktion pett

27. Februar 2019, 05:00 Uhr

Mit gemischten Gefühlen schaut Laages Wehrführer Mirko Nickel auf das Jahr 2018 zurück. Auf überschaubare 51 Einsätze kamen die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Laage im vergangenen Jahr – im Wesentlichen Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen zum Beispiel bei Verkehrsunfällen. Spektakuläre Großereignisse waren 2018 nicht darunter.

Auf der Jahreshauptversammlung betonte Nickel seine Freude über den gewachsenen Zusammenhalt in der Wehr und über die gute Beteiligung an den Dienst- und Übungsabenden, die im Jahresschnitt bei etwa 40 Prozent lag. Positiv hob er auch das Engagement von Kathleen und Leonie Schuster hervor. Beide werden sich künftig um die Fire-Kids, also die jüngsten Feuerwehrleute, kümmern.

Auch die Bereitschaft zur Weiterbildung stelle Nickel als positiv heraus. Allerdings gibt es ein erhebliches Ausbildungsdefizit, insbesondere in den Bereichen Jugendwarte und Gruppenführer. Die Landesfeuerwehrschule könne den hohen Ausbildungsbedarf derzeit nicht sicherstellen, erklärt Nickel die Situation. So stehen allein im Landkreis Rostock etwa 60 Feuerwehrfrauen und -männer in der Warteschleife zur Gruppenführerausbildung. Dies bestätigte in seinem Grußwort auch Bützows Wehrführer Holger Gadinger, der in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes an der Laager Jahreshauptversammlung teilnahm. Für Laages Wehr ist die schlechte Ausbildungssituation für Führungspersonal mit eine Ursache für die nicht besetzte Position des stellvertretenden Wehrführers. Es gibt Bewerber für diese Position, allerdings benötigen diese dafür eine Zugführerausbildung. Die aber fehlt. Nickel fordert deshalb Unterstützung durch die Stadt ein. Bürgermeister Holger Anders versprach sogleich sich für das Anliegen einzusetzen.

Der Wehrführer moniert weiter die Zusammenarbeit mit der Stadt, wenn es um die Beschaffung von Ausrüstung geht. Nicht auf alle Bedürfnisse der Feuerwehr würde die Stadt eingegangen. Bürgermeister Anders zeigte Verständnis, betonte aber, dass die Stadt bei der Ausrüstungsbeschaffung an gesetzliche Vorgaben und an die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gebunden sei.

Ehrungen

• Auszeichnung als „Partner unserer Feuerwehren“: die Unternehmen ZF-TRW Airbag Systems, Metallbau Lührmann und Igefa,• Ehrennadel in Silber: Hauptfeuerwehrmann Bernd Fischer• Beförderungen: Florian Düwel, Thomas Noberat und Marcel Reiko zum Oberfeuerwehrmann, Nadine Sievers zur Oberfeuerwehrfrau, Antje Schuster und Andreas Köster zu Hauptfeuerwehrfrau und Hauptfeuerwehrmann, Gerätewart Robert Käding zum Löschmeister,• für 20 Jahre Feuerwehrdienst: Bernd Fischer und Endre Ehrenberg,

• für 30 Jahre Feuerwehrdienst: Jörg Porath,

• für 50 Jahre Feuerwehrdienst: Helga Krambeer,

• für langjähriges Wirken im Hintergrund: Nancy Böhnke und Ingrid Henkel vom Förderverein,

• für die Übernahme vieler zusätzlicher Aufgaben neben dem normalen Feuerwehrdienst: Denny Schultze, der fast komplett die Arbeit eines stellvertretenden Wehrführers – Stelle vakant – übernahm